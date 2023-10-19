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《午市前瞻》恒指最差16500見底 轉勢股吼小米不如追舜宇

19/10/2023

　　恒生指數半日報17386，跌345點或1.9%，主板成交逾453億元。恒生中國企業指數報5954，跌121點或2%。恒生科技指數報3701，跌70點或1.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、京東集團(09618)及阿里(09988)；騰訊收報295.2元，跌4.8元或1.6%，成交23.15億元；京東集團收報97.6元，跌5.2元或5.1%，成交14.64億元；阿里收報80元，跌1.45元或1.8%，成交14.43億元。國指三大成交股份依次為騰訊、京東集團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、京東集團及阿里。 

 

(小米集團網頁截圖)

 

連敬涵：恒指料下試保力加通道底約17000

 

　　美國有聯儲局官員發表鷹派言論，致使十年期國債孳息率升至4.9厘以上，創2007年以來最高水平。港股沽壓加劇，半日最多跌超過350點，恒指再度失守10及20天線。香港股票分析師協會理事連敬涵接受《經濟通通訊社》訪問時表示，恒指失守20天線，即跌穿保力加通道中軸，以技術走勢而言，後市傾向下試通道底部約17000至17100水平。若再失守17000，以過去恒指每逢穿底都會出現500點跌幅計，指數有可能跌至16500至16800才回穩。

 

小米料仍有升幅  惟14元有阻力

 

　　小米(01810)副總裁兼首席財務官林世偉日前獲泰國總理賽塔接見，邀請小米在泰國擴大市場和投資規模。另外，董事長雷軍指，旗下新操作系統「小米澎湃OS」正式版已完成封包，正準備逐步接替MIUI。在多重利好消息刺激下，小米股價近期表現強勢，早前突破13元阻力後愈升愈有，今日逆市升超過1%。


　　連敬涵分析認為，小米近期強勢，主要是市場憧憬澎湃OS有助小米發展「人+車」業務，支撐股價向上。但他認為現價約13.5元，上望14元便會有阻力，短線升幅較小，獲利空間細，不建議現價再入手，若有意應待13元以下約12.8元再部署。他指消息暫不足以令小米進一步上試15元水平，一切有待現行消息落實後再看市場反應而定。

 

舜宇上望70元不妨追入


　　除了小米之外，另一手機相關股份舜宇(02382)亦終於成功擺脫連月以來跌勢，月初50元築底後反彈，近期基本上徘徊60元附近。連敬涵推介指，舜宇值博率比小米高得多，技術走勢上，早前低見50元後曾彈上65元，其後回調亦於60元見支持，即使大市下跌亦未有跟跌，反映沽壓不大。基本面上，他看好華為等手機銷量有望加大，未來推行5.5G亦相對有利手機市場，料最壞情況已過，整體將有利舜宇後市。他建議現價可入，初步目標70元，65元設止蝕。

 

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

舜宇光學股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

 

 

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