中東局勢惡化美債息攀升，科技股急插騰訊、阿里、京東可博反彈嗎？

中東局勢惡化，加沙一家醫院遇襲後，美國總統拜登取消與約旦、埃及和巴勒斯坦的領袖峰會，加上美國10年期美債息率升至4.9厘創16年高，拖累美股昨日(18日)下挫，其中納指急跌1.6%。反映中概股表現的金龍中國指數隔晚續跌2.2%。本港恒生科技指數承昨急跌1.7%弱勢，今早(19日)曾進一步跌至3693點創逾4個月低，收市仍跌1.9%至3700點。科技股普遍急跌，其中京東(09618)雖值內地「雙11」電商節臨近，今日下午將舉行「2023京東11.11啟動發布會」，但股價仍跌穿100元大關，低見96.95元再創上市新低，阿里巴巴(09988)亦低見79.05元，創4個月新低。騰訊(00700)雖有大行唱好，仍失守300元關口，創年內新低。這些重磅科技股可否博低位反彈呢？

（資料圖片）

里昂料騰訊第三季業績穩健 大摩予目標價450元



里昂近日發表研究報告指，預計騰訊第三季將有穩健的業績，總收入按年增11.2%至1558億人民幣，經調整息稅前利潤增21.5%至500億人民幣。隨著《王者榮耀》等傳統遊戲及中國的《新楓之谷》、《無畏契約》和《失落的方舟：LOST ARK》，及海外的《暗區突圍》等新熱門遊戲的貨幣化加快，遊戲收入可能會按年增長8.9%，這將推動集團第四季的遊戲收入增長。由於視頻帳戶流量強勁增長及持續的廣告技術升級，料廣告收入將保持按年逾20%的高增長，又預期集團所有業務的毛利率均會錄得改善。在疲弱的宏觀環境下，騰訊應該會採取相對防禦性的取態，維持「買入」評級。



摩根士丹利預期騰訊第三季收入及非通用會計準則經營溢利按年分別增11%及24%。集團的遊戲業務復甦、廣告增長動力持續，正面經營槓桿亦為公司帶來利潤擴張。鑑於遊戲及視頻號等高利潤業務復甦，對集團的利潤增長更加樂觀，而先前的成本削減措施應該會在下半年出現更多實際影響。另其聯營公司和合資企業在第二季首次錄得非通用會計準則利潤，相信其將於第三季進一步擴大，推動集團非通用會計準則純利達401億人民幣，按年增24%，維持「增持」評級及目標價450元。

京東「雙11」取消預售直接開賣現貨 淘寶直播預先派10億人幣紅包



京東近日宣布，今年「雙11」會針對商品、價格、服務方面進行全面升級，下周一(23日)晚上8時開賣現貨，有別於以往設預售期，且8億款商品全程價保，價保時間從10月23日20點持續到11月13日24點，部分商品價保時長高達90日。今年京東「雙11」分為起售期、開門紅、專場期、高潮期、返場期五個階段，每個階段帶來不同的促銷活動和優惠，期間推出跨店每滿299元(人民幣．下同)減50元福利，消費者還可疊加20元補貼使用。



京東又指，下周一晚上8時除了啟動現貨開賣，還將推出超級秒殺日活動，為消費者帶來上億件爆款商品，上萬款商品1元搶；10月31日晚上8時將迎來百億補貼日，全場包郵、買貴雙倍賠，還有機會半價搶iPhone15；11月10日晚上8時將開啟巔峰28小時。



阿里旗下淘天集團則將「全網最低價」定為今年「雙11」核心目標，除了主體活動之外，天貓淘寶將會新增「雙11天天低價」活動。其中淘寶直播將「雙11」活動分為五個階段，早於10月12日啟動，在各直播間派發10億元紅包，到下周二(24日)展開預售期，消費者可在此期間支付預定金提前鎖定優惠，10月31日開始的4天之內為尾款支付及首波現貨發放。此外，在11月4日至9日期間，淘寶直播將按照不同品類、主題等推出不同優惠。從11月10日至「雙11」當天，將踏入正式狂歡日，透過直播28小時推出閃降節，進一步下調產品售價。

中金料內地9月線上實物商品銷售放緩 惟仍予阿里京東跑贏行業評級



中金發表最新報告指，根據國家統計局公布數據測算，9月線上零售總額(包括實物和虛擬物品)1.28萬億人民幣，按年升8%，增速相比8月的9.5%有所放緩。9月線上實物商品銷售額按年升4.6%至1.1萬億人民幣，較8月的按年升6.1%增速有所放緩，但9月日均線上實物零售額按月升10%，增速較8月的8%仍在提升，反映日均線上社零逐月趨勢仍在恢復中。9月線上購物滲透率達26.7%，較去年同期的26.9%略降(今年8月滲透率為26.3%)。



中金預計阿里第三季收入按年增長9%，平台貨幣化率上行主要得益於中小商家投放意願增加；預計調整EBITA按年增長16%，主要由於有效控費，予目標價137元，評級「跑贏行業」。另中金此前將第三季京東收入按年增速從4.5%下調至1.4%；但預計第三季宏觀疲軟下公司營銷投放或較為節制，維持對京東季內的利潤率預測，維持個股盈利預測、估值和評級，予美股目標價44美元，評級「跑贏行業」。

林家亨：京東可博「雙11」再炒上 阿里估值低過煤氣可分注買



（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，京東近日被三間美資大行下調評級及目標價令股價下跌，但每年在「雙11」前都會引來很多人吸納，若今個月尾仍處低位不妨吸納，博「雙11」到來有機會再炒上。而其「百億補貼」計劃消息已出了5、6個月，而京東近5、6個月亦已持續下跌，相信消息早已消化。雖然受「百億補貼」影響，其盈利必然下降，但只要不是大幅下降，股價跌了那麼多可說早已反映。

林家亨又指，內地消費的確有輕微下降，但以前電商平台包括阿里市盈率動輒70至100倍，今時今日阿里預期市盈率跌至9.6倍，往績市盈率21倍，比傳統公用股煤氣(00003)還要低，而業績即使放緩也並非放緩20至50%，而只是單位數放緩。股價方面，阿里上周四(12日)逼近87元，升穿保歷加通道頂線，現時則跌回保歷加通道底線，可分注買入。

科技股今日普遍下挫，阿里跌2.82%收報79.15元，京東跌5.45%報97.2元，騰訊跌2.93%報291.2元，美團(03690)跌2.9%報110.4元，網易(09999)跌2.08%報159.8元，百度(09888)跌5.28%報107.7元，惟快手(01024)升0.09%報56.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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