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【FOCUS】「長期主義」勢力崛起，中美科技戰難消停

19/10/2023

　　成事不足，敗事有餘？繼去年10月祭出先進晶片及製造設備出口管制，遭華為Mate60「打臉」後，美國商務部長雷蒙多麾下的BIS（工業和安全局）周二（17日）一道新出口管制規則，令「AI股王」英偉達（NVIDIA）市值短短兩個交易日灰飛烟滅990億美元。華府不惜「殺敵一千，自損八百」式地升級對華科技戰，背後是「長期主義」政治勢力暗湧崛起。



晶片出口管制周年再出招「堵漏」



　　揚言期盼「習拜會」的華府，再升級晶片圍堵殺招。BIS最新公告，就去年10月發布的對華先進晶片出口管制措施發布三條規則更新，包括：一，對更多類型的半導體製造設備施加限制；二，細化限制，以確保美企無法為中國先進半導體製造提供支持；三，擴大半導體製造設備的許可要求。

 

中美科技冷戰恐只會惡化，難以緩和。


　　儘管百度等互聯網巨頭據報已提前搶購高達50億美元的英偉達H800、A800系列AI晶片，但「堵漏」新招恐意味，為中國量身定製的上述降速版晶片未來或面臨斷供。


　　早前將華為技術突破稱為「令人難以置信地不安」的雷蒙多最新稱，「這些更新將顯著減緩中國下一代前沿模型的發展」。不過，美國半導體產業協會SIA發表聲明直斥，「過於寬泛的單邊管制會促使海外客戶另尋出路，從而可能損害美國的半導體生態系統，且並不能促進國家安全。」　


英偉達市值暴挫，業界憂殃及研發


　　此已不是SIA第一次發聲，早在7月，聽聞出口管制面臨升級風聲的三巨頭－－英偉達的黃仁勳、英特爾的Patrick Gelsinger、高通的Cristiano Amon（特許會員另包括IBM、AMD、博通、美光、德州儀器等），就前往白宮跟國安顧問沙利文、國務卿布林肯以及雷蒙多會面，警告跟中國失去聯繫的代價，包括迫使公司削減技術研發、新建工廠等的支出。

 

黃仁勳連同英特爾、高通的執行長，7月就晶片出口管制與華府官員會面。


　　極度依賴「研發-營收-研發」正循環的晶片業界，對「小院高墻」的科技圍堵盡顯不滿，但另一邊廂，由「長期主義」主導的政治勢力，對華府政策的影響力卻悄然上升，或預示中美科技冷戰只會惡化，難以緩和。


　　那麼何謂「長期主義（long-termism）」？這個2017年最早由蘇格蘭哲學家William MacAskill提出的概念，旨在描述「積極影響長期未來是我們這個時代的關鍵道德優先事項」，簡而言之，就是認為「未來」與「眼下」同樣重要。FTX創始人Sam Bankman Fried、SpaceX創始人馬斯克都是此理念的信徒。


科技大佬、智庫巨頭領銜頻發警告


　　以對人工智能的態度為例，長期主義者傾向放大AI引發末日武器戰爭、機器人暴政等未知的威脅，其將人工智能與國家安全、科技競賽、維護民主等相關聯，悄然影響華府的科技政策。最具代表性的人物之一即是億萬富翁、谷歌前執行長Eric Schmidt。

 

谷歌前執行長Eric Schmidt是長期主義代表人物之一。


　　他早在2018年就預言，互聯網未來十年將一分為二，分別由中美主導；2019年再領銜人工智能國家安全委員會（NSCAI）發表報告稱，美國「須致力於制定一項戰略，在最先進的半導體領域至少領先中國兩代」；今年2月又指，科技將定義地緣政治的未來。儘管NSCAI已於2021年10月停止運作，但Schmidt旗下的基金會仍與白宮科學技術辦公室（OSTP）有著千絲萬縷的聯繫。


　　長期主義的另一代表人物則是蘭德公司執行長Jason Matheny，他曾經任職NSCAI委員、牛津大學人類未來研究所(FHI)以及OSTP，並創立了喬治城大學安全與新興技術中心(CSET) 。他曾明確指，美國應與盟友合作，通過對生產先進晶片所需的半導體製造設備實施多邊出口管制，確保民主國家保持在微電子領域的領先地位。而Matheny在CSET的校友Saif Khan，亦多次呼籲美國實施半導體出口管制，現時正正是雷蒙多的關鍵與新興技術高級顧問。

 

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