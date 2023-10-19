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《經濟時評》中國第三季GDP勝預期，多家機構調升全年增長預測

19/10/2023

 

　　中國第三季GDP數據勝預期，國家統計局副局長盛來運表示非常有信心能完成今年「5%左右」的GDP增長目標。花旗等多家機構陸續上調對中國今年全年GDP增速預測。


　　不過，有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達1.3%，令外界出現了質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Louis Kuijs呼籲大家要保持謹慎，「數據有一些問題」，他認為在PPI顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業的實際增長情況，而工業佔中國整體GDP的40%。

 

數據表


花旗認為經濟或已觸底  野村指「底部為時尚早」

 

　　花旗集團將中國今年全年經濟同比增速預測從5%上調至5.3%。該機構認為，第三季中國經濟強勁增長或許是對周期性底部的最有力的確認。未來政策支持可能加大力度，尤其是在明年初，重點是城中村改造、地方債務化解、財政擴張以及抵押補充貸款(PSL)重啟等。


　　野村將中國今年全年經濟同比增速預測從4.8%上調至5.1%，並預計第四季中國經濟同比將增長從4.3%上調至4.7%、環比增長從0.8%下調至0.5%。不過，野村維持明年中國經濟同比增速3.9%的預測不變。


　　野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，中國經濟近期顯露了企穩跡象，不過，有述積極跡象可能一定程度上是受基數效應、價格因素、樣本偏差等影響，而且經濟企穩基礎並不廣泛，居民消費價格指數(CPI)同比漲幅9月不及市場預期。因此，他判斷「底部還為時尚早」，因為旅遊和聚會需求在十一黃金周假期後可能明顯消退、地產業尚未真正回暖、發達經濟體利率水平可能最終打壓全球經濟，而且市場對中國經濟的信心依然低迷。他並認為，中國決策者可能也已轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添了第四季和明年春天經濟放緩的風險，預計到年底或者明年初中國經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度。


　　摩根大通亦將其對中國今年經濟增長預測從5%上調至5.2%。法國興業銀行、瑞銀也分別從4.8%上調至5.2%。

 

中國經濟

在經濟貢獻佔比最大的工業部門，第三季GDP同比增長4.2%，和第二季數據相比，測算環比增長約0.5%，復甦力度有所增長。（CNS圖片）


高盛下調預測  麥格理形容中國經濟似過山車


　　不過，高盛將中國今年GDP增長預期從之前的5.4%下調至5.3%，稱主要是因為中國國家統計局對最近季度GDP環比增速進行了修正。不過，高盛對中國2024年、2025年的增速預估維持在4.5%、4%不變。高盛表示，上述預測已考慮到樓市持續低迷、信心依然脆弱，以及對未來幾個月貨幣、財政和樓市政策將持續寬鬆的假設。


　　此外，麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊認為，第四季中國經濟同比增速很可能超過5%，全年增速估計在5%-5.5%，與去年11月預測的5.5%相同。然而，年初至今，中國經濟走勢就像過山車一樣，投資者在重新開放前悲觀、開放後看到了希望、春季陷入失望、夏季再度悲觀，近期又出現了溫和的緩解。他並預計，中國明年經濟增速將放緩至4.7%，明年決策者可能進一步將經濟增長目標從「5%左右」下調至「4.5%-5%」或「4.5%左右」。

 

撰文：經濟通中國組

 

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