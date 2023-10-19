《神州經脈》中國續減美債，一線城市樓價穩中微漲，茅台挫外資走

全球避險情緒升溫，房地產問題持續發酵，加上外資對中國經濟數據和資本市場出現不信任的情緒，拖累滬深股市持續向下，滬綜指今日（19日）不但在3000點遭遇考驗，而且還逼近被股民稱為「國運線」的20年平均線，觸發股民恐慌心理。金融股早段率先下跌，盤中隨著外資流出逐漸加劇，股王茅台(滬:600519)出現崩跌行情，午後跌勢擴大，僅半導體板塊上升，全日近3800隻個股飄綠，滬綜指愈踩愈深，全日收跌1.74%，報3005.39點，繼續刷新自去年11月以來新低，打響三千保衛戰。深成指挫1.65%，創業板指跌1.28%。

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兩市成交8125億元（人民幣．下同），按日增加6%，外資連續五個交易日流出A股，今日通過陸股通淨流出117億元，為8月11日以來的兩個月來最多，亦是今年第二高的淨流出額。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後反覆向下，收報7.3153，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，創9月8日以來近六周新低，全日在7.3090至7.3175之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1795，與上個交易日持平，上個交易日報7.1795。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。該局城市司高級統計師沈贇解讀數據指，9月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由下降0.2%轉為持平，同比漲幅擴大0.1個百分點至0.7%；二手住宅環比連續4個月下降後首次轉漲，漲幅為0.2%，同比降幅收窄0.2個百分點至1.4%；二三線城市商品住宅銷售價格環比均下降0.3%、同比分別上漲0.2%及下降1.4%。《路透》根據數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比續降0.1%，環比下降0.2%；而8月環比跌0.3%為10個月最大。9月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有15個(上月為17個)；持平1個（上月1個）；下跌54個（上月52個）。

2. 第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇結束，中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行記者會介紹峰會主要成果，指今次峰會有來自151個國家和41個國際組織的代表來華參與，註冊總人數超過1萬人，峰會發出的最清晰信號是團結合作、開放共贏；形成的最重要共識是開啟高質量共建「一帶一路」新階段；提出的最宏偉願景是攜手實現世界現代化；堅持的最鮮明特色是行動導向高效務實。此外，「一帶一路」企業家大會達成了972億美元的商業合同，各方共形成了458項成果，數量遠遠超過第二屆高峰論壇。

3. 根據美國財政部數據，中國在8月減持美國國債164億美元，持有金額降至8054億美元，續創十四年來最低，但仍然是持有美債第二多國家。前次持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。另外，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告稱，9月人民幣國際支付份額由8月的3.47%升至3.71%，再創新高；人民幣國際支付全球排名則維持在第五位，和日圓的4.2%仍有一定差距。

4. 第五屆中俄能源商務論壇舉行，中國國家主席習近平向論壇致賀信。習近平指中俄雙方能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局，未來中方願與俄方一道，高水平建設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。

5. 碧桂園(02007)今早發布聲明稱，公司關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，該謠言被別有用心地發布在多個網絡平台，造成惡劣影響。公司創始人和集團董事會主席目前在國內正常工作。而昨傍晚碧桂園在其微信公眾號刊出圖文，介紹中國農業發展集團有限公司黨委書記、董事長曹江林一行10月17日到訪碧桂園總部考察交流，並與碧桂園控股集團創始人楊國強進行親切交流。此外，碧桂園未能償還1500萬美元（約1.17億港元）票息，面臨違約風險，據《路透》引述知情人士指，已有兩家碧桂園債權人團體尋求就潛在的債務重組方案進行討論，其中一家主要團體接近任命Moelis或PJT為財務顧問。該團體由國際投資者和基金經理投資者組成，持有碧桂園約20億美元（約156億港元）境外債。

6. 商務部部長王文濤昨在北京會見蘋果行政總裁庫克，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。庫克稱，蘋果公司支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經貿關係，為雙方企業合作創造良好環境。在蘋果新機在華銷售遭遇逆風之際，庫克展開今年內第二度訪華活動，三天走訪中國四城市，包括四川成都、雅安，浙江嘉善，以及北京。

7. 國家新聞出版署日前下發關於實施網絡遊戲精品出版工程的通知，強調要加強網絡遊戲正向引領，推動網絡遊戲弘揚真善美、傳播正能量，促進遊戲產業健康有序發展。其中，通知提出，要聚焦遊戲本質，匡正算法規則，摒棄「氪金」、「氪肝」，以有愛有益有趣的玩法和故事，愉悅身心、溫潤心靈、啟智增慧。跟進區塊鏈、人工智能、5G等方面最新技術，聚焦虛擬現實、感知交互、遊戲引擎、動作捕捉、情景渲染等新一代信息技術前沿方向，推出一批在關鍵技術研發方面具有原創性、引領性、突破性的遊戲作品。

8. 各大電商平台積極部署雙11購物節。據內媒報道，嗶哩嗶哩（B站）(09626)今年「雙11」將將在電商業務上採取「大開環」戰略，即是將B站流量導向電商平台，打通阿里巴巴、京東、拼多多等電商的商品庫。京東11.11啟動發布會今午正式舉行，京東零售CEO辛利軍表示，今年主題是「真便宜」，將在10月23日晚8點正式現貨開賣，參與商家數量同比增長1.5倍，將帶來逾5億件新品。

撰文：經濟通中國組