小米將推新手機兼造車進展惹憧憬，大行齊唱好可趁回吐吸納？

小米(01810)近期好消息不斷，除獲泰國總理邀請在泰國擴大市場和投資規模，旗下新操作系統「小米澎湃OS」正式版已完成封包，正準備逐步接替MIUI，並官宣小米14系列將於10月首發，除使用小米澎湃OS外，將搭載Leica Summilux鏡頭。小米在造車方面亦有新消息，有分析師料其首款汽車於明年發售，出貨5萬至6萬部，售價低於30萬元人民幣。小米又獲多間大行唱好，指其智能手機出貨量好於預期，推出電動車將是市場重估時機。在大市屢創年內新低、眾科技股股價不斷尋底下，小米反而連日上升，今日(20日)則先升後回，可否趁機吸納呢？

（資料圖片）

小米14系列將於10月首發 搭載Leica Summilux鏡頭

小米官方微博宣布，小米14系列將於10月首發，除將使用全新操作系統「小米澎湃OS(Xiaomi HyperOS)」外，新機將首次搭載Leica Summilux鏡頭。小米表示，與Leica共同帶來的Summilux鏡頭，以及面向行動光學的全新專業高動態影像感測器所共同建構的「新一代光學系統方案」，讓行動裝置從此真正具備了全時態、全場景下的超強瞬間精準捕捉能力。



小米CEO雷軍日前表示，小米將推出小米澎湃OS，逐步取代MIUI，而正式版已完成封包，小米14系列將是首款使用小米澎湃OS的手機，並已交付工廠生產。

郭明錤：首款小米汽車料明年發售 售價低於30萬人幣

天風國際分析師郭明錤日前表示，小米汽車首款預計將在2024年發售，出貨量預估5萬至6萬部，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於30萬元人民幣。若售價愈接近甚至低於25萬元人民幣，則出貨量應該有上修空間。值得一提，自從兩年前宣布正式進軍汽車圈，小米近期終於獲得國家發改革批准其生產電動汽車。今年8月，雷軍及小米集團總裁盧偉冰等高管都出現在新疆參與小米汽車道路測試，可見距離小米汽車首款車型亮相的時間已經不遠了。



郭明錤又認為，小米汽車長期來看有兩個獨特競爭優勢，第一是與既有生態整合，包括作業系統、應用程式、手機與IoT等硬件；第二是銷售渠道遍及海外市場，且小米已是全球知名企業，有利小米汽車業務未來在海外增長。手機業務方面，小米今年第四季出貨預估約4000至4500萬部，按季及按年增長均約14%，顯著優於中國市場的增長，關鍵在於小米在海外市場亦重拾增長動能。預期小米2024年手機出貨可達雙位數增長，今年第四季及明年利潤可望超越市場預期。

高盛：手機出貨量復甦將持續到明年 目標價升至16.3元

高盛發表研報，將小米評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由14.9元上調約9%至16.3元，認為其智能手機出貨量好於預期，及看好利潤前景有望改善。高盛預計，由於庫存補充和中國以外市場出貨量增長，小米收入和手機出貨量的復甦將持續到第四季和明年，而集團或於未來幾個月推出電動車，這將是市場重新評估小米的時機；同時看好10月底新機型發布及下周起始的「雙11」促銷或成推升股價的動力。

花旗則指，小米手機業務的產品組合和區域性組合於第三季進一步改善，預期本月27日發表的小米14或將成為股價的拉動因素。報告引述調查機構Canalys的數據顯示，在區域性復甦及新產品發布刺激下，第三季全球手機出貨量按年跌1%至2.95億部，按季卻增長14%。其中小米的市場份額提升至14%，出貨量達4100萬部，優於該行預估的3700萬部。而Counterpoint的調查卻顯示，小米第三季全球出貨量按年跌15%，市佔率跌至12%，相信這差異主要源於海外市場，予「買入」評級，目標價15.7元。

國盛證券：第三季手機出貨量超預期 澎湃OS助邁向「人車家全生態」



國盛證券亦維持小米「買入」評級，指數據顯示，小米手機第三季出貨量市佔率達到14%、創2年以來新高，出貨量超過4100萬台，同比、環比均實現提升，超出該行此前預期，上調小米盈利預測，預計2023至25年經調整利潤為141/157/191億人民幣，同比增長66%/11%/22%，目標價20元。

國盛證券又提到，10月17日小米宣布全新操作系統小米澎湃OS正式版完成封包。小米14系列是第一款搭載新系統的手機，已交付工廠開始生產，未來小米澎湃OS將逐步接替MIUI。小米澎湃OS基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好萬物互聯的公有底座。小米澎湃OS是邁向「人車家全生態」的關鍵跨越，未來人、車、IoT底層架構互聯打通，或大幅提升交互體驗。

溫鋼城：推新手機及造車成兩大賣點 有機會升到14至15元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，小米股價上升靠內地近期頗積極發展的兩項產業，其一為手機，小米將推出新手機，據報用Leica改良版鏡頭，華為也是強調自己用Leica鏡頭，且小米手機可用Android系統有其賣點，另小米剛推出S01跑車，售價約30萬人幣，市場頗受落，外形也不錯，私家車亦在研製中。小米股價應不難升至14元，不排除仍有些少上升空間，若市底好升至20元也不出奇。其股價以往很多時在10至30元間上落，但現時市底差可能會於14至15元遇阻，該處分別於去年7月及今年2月做了兩個頂，現價不宜再加倉，但有機會升至14至15元。

小米連升3日的走勢斷纜，半日跌0.88%收報13.46元，曾升1.77%高見13.82元，成交10.98億元。其他重磅科技股繼續尋底，阿里巴巴(09988)跌0.38%報78.85元，美團(03690)跌1.99%報108.2元，京東(09618)跌0.15%報97.05元，騰訊(00700)跌1.03%報288.2元，百度(09888)跌3.25%報104.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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