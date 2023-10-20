  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：港股目前離年內低位不遠，料最差落至16000點有支持

20/10/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾暗示下月不加息，惟整體加息周或再延長，美國十年期債息再抽高至5厘以上，對港股科技板塊拖累有多大？各電商相繼加入「雙十一」前哨戰，普遍推出低價優惠搶客，惟面對內地民眾消費降級兼行業競爭激烈，單以低價促銷已非吸客良方？在各電商資金較昔日緊張下，「以本傷人」反易成「內傷」﹑「雙十一」恐變「傷十一」？近期維持弱勢的京東集團(09618)上日（19日）失守紅底股之列，更刷新本港第二上市新低，即使9RSI已回至超賣水平，基本面上仍未具備反彈動力？港交所(00388)今日（20日）將公布第三季業績，各券商對業績看法正面，惟IPO市場反應仍偏淡，對業績不宜過分樂觀？要重回全球IPO排名前列，仍存甚麼阻滯？手機設備股上日逆市強勢，當中舜宇光學(02382)更曾升逾一成，如何解讀近期股價強勢？生產手機鏡頭比生產其他手機配件更有發展空間？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

54.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.380

異動股

01919

中遠海控

7.750

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 54.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.390
  • 01919 中遠海控
  • 7.740
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 60.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 105.000
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.550
  • 目標︰$74.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.520
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 64.600
  • 目標︰--
  • 00297 中化化肥
  • 0.890
  • 目標︰$0.98
  • 00992 聯想集團
  • 8.380
  • 目標︰$9.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.600
  • 00001 長和
  • 39.500
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.600
  • 00388 香港交易所
  • 281.400
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 91.900
  • 目標︰$100.71
  • 00830 中國建築興業
  • 2.150
  • 目標︰$3.31
  • 03606 福耀玻璃
  • 35.950
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2023 07:50  《國金頭條》中東邁向更大規模戰事，鮑威爾演講含糊其詞美股續跌

20/10/2023 09:27  《Ａ股行情》滬指低開0.33%時隔近一年再穿三千，LPR不變

20/10/2023 09:22  【人行操作】10月一年期及五年期LPR維持不變，符合預期

20/10/2023 07:53  《國企紅籌》哈爾濱電氣(1133)被判繳1.4億元料影響盈利

20/10/2023 07:53  翰森製藥(03692)治療用生物製品獲准內地臨床試驗

20/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒９２億元，買盈富沽中海油

20/10/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米評級目標價，滙證跟進京東健康阿里健康

20/10/2023 09:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１８，隔夜拆息較上日飆至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股目前離年內低位不遠，料最差落至16000點有支持
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛升小米評級目標價，滙證跟進京東健康阿里健康
人氣文章

新聞>中國故事

標普：中國城投債務重組或衝擊內銀2.2萬億元資本
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

消委會投訴個案分享！紋眼線割傷眼角膜、影響視力！紋唇後嘴唇腫脹無法進食！美容紋身有甚麼健康風險？能否追討？即睇紋身注意事項、護理貼士
人氣文章

行政人員

薪酬趨勢調查：港企料明年加薪逾3.5%！各行業「主動離職率」達8.9%至26.4%！
人氣文章

玩樂 What’s On

機場排名 | 全球最佳排隊時間機場排名出爐！香港躋身十強！邊個國家有4個機場被評最差？3個節省過關時間方法公開 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

古著迷天堂！第二屆Durango Vintage Festivus繼續以遊戲、激烈競標奪寶
人氣文章

Beauty

轉季護膚 | 秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略公開！4款不分膚質、性別、旅行適用的萬用修護霜推薦！
人氣文章

Beauty

海港城Wellness Oasis期間限定店：過百瑜伽、冥想、頌缽工作坊+專屬美容禮遇，周末靜養身心！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老業界日本考察團！首度參加亞洲最大介護用品展+引入樂齡科技安老院舍！借鑒日本成功例子，推動未來香港安老創新
人氣文章
消委會報告 | 23間除甲醛/裝修清潔公司收費差5倍！檢測費、除甲醛收費計法大不同？光觸媒製劑使用不當或釋致癌物！空氣清新機有無用？即睇FAQ + 消委會建議
人氣文章
轉季哮喘發作！「哮」同「喘」原來有分別？怎樣戒口？治療分寒熱虛實！發作期推介3款飲品清肺化痰定喘
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2023 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2023 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2023 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2023 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning20/10/2023
溫鋼城：港股目前離年內低位不遠，料最差落至16000點有支持
人氣文章大行報告20/10/2023
【大行炒D乜】高盛升小米評級目標價，滙證跟進京東健康阿里健康
人氣文章中國故事20/10/2023
標普：中國城投債務重組或衝擊內銀2.2萬億元資本
人氣文章中國故事19/10/2023
《神州經脈》中國續減美債，一線城市樓價穩中微漲，茅台挫外資走
人氣文章財經熱話19/10/2023
中東局勢惡化美債息攀升，科技股急插騰訊、阿里、京東可博反彈嗎？
人氣文章財經熱話19/10/2023
【收市短打】五大因素解釋中美股市齊回調，大市17000點有支持（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金