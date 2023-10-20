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《午市前瞻》恒指年內大機會穿萬七 油價易升難跌可趁低吼油股

20/10/2023

　　恒生指數半日報17225，跌70點或0.4%，主板成交超過442億元。恒生中國企業指數報5905，跌19點或0.3%。恒生科技指數報3689，跌10點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報288.2元，跌3元或1%，成交28.55億元；美團收報108.2元，跌2.2元或2%，成交11.8億元；阿里收報78.85元，跌0.3元或0.4%，成交11.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(中國石油網頁截圖)

 

李偉傑：市場憧憬施政報告  支撐恒指低位回升


　　美國聯儲局主席鮑威爾指，有更多數據顯示經濟增長仍處於高水平，或會導致貨幣政策進一步緊縮。消息令美國十年期國債孳息率迫近5厘。港股再下試低位接近17100，但上午有資金趁勢撈底，恒指半日市一度轉升。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指跌近月初低位後有回升動力，期望呈雙底回升。


　　他提到，近期港股好淡雙方展開17000攻防戰，內地滬綜指亦展開3000保衛戰，主要受美債孳息率影響。目前港股低位見支持，相信與下周即將公布的施政報告有關，市場憧憬將有刺激股市措施，令港股今日維持較良好氣氛。但他認為，恒指在本年餘下時間仍大有機會要試穿17000，因為高息令企業融資成本增加，同時亦令投入股市資金減少，重磅科技股依然跌跌不休，令港股處於弱勢，恒指16500至17000才是真正防守位。


中海油、中石油可趁低入手


　　以巴戰火蔓延，支持油價於每桶90美元徘徊。港股三桶油股價強勢，中石油(00857)及中海油(00883)於高位區間上落。李偉傑分析指，地緣政治局勢動盪，暫未牽連到其他國家，料對市場影響較細。但多項因素影響下，油價目前易升難跌，油股後市投資情緒維持偏好，但現價入手油股獲利空間不大，部署中海油者可待股價回落至50天線約13元才吸納，中石油則待回落至100天線5.4元才買入。 

 

中國石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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