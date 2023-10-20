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《嚟緊炒D乜》瑞聲科技短線已見底，中線有望挑戰19銀

20/10/2023

　　瑞聲科技(02018)主要從事生產及出售動圈器件，包括聲學模組及聲學單體、電磁傳動及精密結構件、光學產品、微機電系統器件及其他產品。

 

（瑞聲科技網頁截圖）


　　今年8月，瑞聲科技以不超過5.25億美元收購Acoustics Solutions International 100%股權，該公司主要從事高端音響解決方案業務。今年9月，瑞聲科技以14.49億元人民幣增持辰瑞光學(常州)約7.17%權益至88.26%，該公司主要從事研發、生產及銷售光學產品。


　　瑞聲科技截至2023年6月30日止中期業績，錄得股東應佔溢利1.5億元人民幣，按年倒退57.1%；整體毛利減少27.2%至12.97億元人民幣，毛利率下跌4.9個百分點至14.1%；於2023年6月30日，集團擁有無抵押現金及現金等價物及短期定期存款為71.26億元人民幣，短期及長期銀行貸款分別為12.59億元人民幣及18.3億元人民幣；資產負債比率(按貸款及無抵押債券總額除以總資產計算)為23%。


20天線暫有支持，現價可買


　　期內，營業額92.19億元人民幣，按年減2%；佔總營業額36%的聲學產品，營業額減少19.9%至33.23億元人民幣，分部溢利減25%至8.47億元人民幣；毛利率下降1.7個百分點至25.5%；佔總營業額39.3%之電磁傳動及精密結構件業務，營業額增23.4%至36.2億元人民幣，分部溢利增16.4%至6.97億元人民幣；毛利率下降1.2個百分點至19.3%。


　　佔總營業額19.2%之光學產品業務，營業額減4.4%至17.71億元人民幣，分部虧損擴大25.8倍至3.01億元人民幣；傳感器及半導體產品之營業額增3.2%至4.94億元人民幣，分部溢利減少15%至5562萬元人民幣；毛利率下降2.4個百分點至11.3%；其他產品之營業額為1061.7萬元人民幣。


　　技術走勢方面，瑞聲科技今日跟隨大市向下，走勢現小陰燭，惟20天線(現約13.56銀)有一定支持，目前守穩20天線，相信早前12.86銀已為短期底部，目前9RSI處於46水平，錢駿建議現價買入，首站15銀，此為上周四(12日)高位所在，中線有望挑戰19銀，跌穿12.5銀止蝕。

 

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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