中東局勢升溫油金價漲，石油股獲大行升目標更值博？

市場繼續憂慮以巴衝突升級將令原油供應減少，支持油價昨(19日)升約1%，至近三周以來最高。中東局勢升溫亦推動避險需求，加上市場解讀美國聯儲局主席鮑威爾言論「放鴿」，令美元匯價回落，金價連升3日，漲至3個月高點。石油股及金礦股表現硬淨，其中油股近日更獲多間大行上調目標價，可能更值博。

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美駐伊拉克敘利亞基地遭無人機襲擊 市場解讀鮑威爾放鴿美元回落

美軍駐伊拉克和敘利亞的軍事基地遭到無人機襲擊，美軍一艘驅逐艦在紅海攔截了也門胡塞叛軍向以色列發射的巡航導彈和無人機，顯示中東戰事規模有擴大危險。此外，聯儲局主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表演說，稱聯儲局在加息方面將「謹慎行事」，但同時又稱通脹仍過高，政策沒有「太緊」。外匯市場將鮑威爾的言論整體解讀為鴿派，美元回落。美匯指數於紐約尾盤跌0.29%至106.25。



黃金期貨連續第3個交易日上漲，紐約期金昨漲0.62%或12.2美元，報每盎司1980.5美元，是7月31日以來最高收市價。現貨金報每盎司1974.64美元，升1.38%或26.96美元。原油價格亦上漲，雖然分析師估計，在美國暫時解除對委內瑞拉的一些制裁後，該國日產量將增加25%至20萬桶，預期未來幾個月將有更多該國原油進入市場，但未能緩解對中東衝突將令供應減少的擔憂。紐約期油昨漲1.2%或1.05美元，報每桶89.37美元；倫敦布蘭特期油漲1%或88美仙，報每桶92.38美元。





瑞銀：油價將保持高位油股估值低 上調三桶油盈測及目標價

瑞銀近日發表研究報告，將2023年第四季布蘭特原油預測從每桶85美元上調至每桶92美元，並將2023及2024年預測從每桶81及80美元上調至每桶84及87美元。瑞銀看好「三桶油」，預期油價將保持高位，這將有利於石油公司的上游利潤，而A股和H股石油公司的估值較低，其股東回報亦高，上調中海油(00883)2023至2025年純利預測4%、13%及2%，分別至1345億、1373億和1157億人民幣，H股及A股目標價均上調10%，分別至15.8港元及26元人民幣。另上調中石油(00857)2023至2025年純利預測3%、8%及2%，分別至1712億、1624億及1410億人民幣，將其H股及A股目標價調高5%及7%，至7.9港元及10.1元人民幣；上調中石化(00386)2023至2025年純利預測1%、4%及1%，至808億、871億及861億人民幣，H股及A股目標價分別上調2%及5%，至6.4港元及8.3元人民幣。

麥格理指，由於沙地阿拉伯單方面減產，以及高溫和低庫存的影響，油價會進一步上漲，將今、明兩年布蘭特原油期貨價格預測分別調高6%和17%至每桶83及82美元，惟繼續看淡2025年油價跌至每桶65美元。預料中石化第三季盈利表現有望優於預期，H股目標價從5.5港元上調至5.7港元，予「優於大市」評級。另將中石油H股目標價調高至3.6港元，評級為「遜於大市」，認為在油價長期看淡下，中石油有長期風險，並予中海油H股「中性」評級，目標價由10.6港元升至11.6港元。





滙證料石油供應緊張中國需求強勁 首選中石油目標價升至6.6元

滙證指，在OPEC+減產推動下，預期今年餘下時間石油供應將保持緊張，而中國市場需求仍然強勁，對未來中國石油需求前景持正面看法，雖然第三季因季節性因素而出現疲軟，但預期隨著出遊活動恢復，以及當局出台工業生產支持措施，預期石油需求會在第四季出現改善。預期今年全年石油需求將增長10%，明年料增長3%，而布蘭特原油價格預計在今年第四季會達到每桶約90美元，至2024年達約82.5美元，長期預測為75美元不變。雖然需求表現強勁，但煉油毛利率(GRM)仍然受壓，預期第四季GRM會繼續走弱。



滙證維持對中石油及中海油H股的「買入」評級，當中首選中石油，看好其盈利及自由現金流前景具可見性，目標價由6.5港元微升至6.6港元，中海油目標價亦由14.9港元升至15.6港元。另維持中石化「持有」評級，以反映煉油利潤相關不確定性，但被庫存收益部分抵銷，目標價由4.8港元降至4.5港元。

花旗：金價最快6個月見2150美元 華僑銀行：明年底或漲至2040美元



金價亦獲大行看好。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪日前表示，美匯指數3個月內預測為104.17，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1980美元，未來6至12個月料為2150美元。中信銀行(國際)首席經濟師卓亮則指，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1950美元。



另華僑銀行香港經濟師姜靜稱，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月，由於聯儲局鷹派立場，以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2050美元輾轉回落至1820美元。然而，以巴局勢緊張，導致避險資金湧入，對金價有所支撐。展望明年，預期聯儲局將約有100基點減息空間，美債實際收益率料會回落，因此看好黃金。參考2018年底聯儲局停止加息，其後掉頭減息的一年，美國10年國債收益率從1厘左右下挫至0.14厘，相反黃金從1280美元反覆挾高至1510美元，爆升近18%，預期明年底國際金價或上漲至2040美元。





紫金A股回購價上限升53%兼延6個月 大摩維持目標價18.3元

紫金礦業(02899)公布，擬將股份回購實施期限延長6個月，由本月20日止延長至明年4月19日止，並將每股A股回購股份價格上限由不高於8.5元人民幣，調整為不高於13元人民幣，升約52.9%。集團指，截至目前為止，通過集中競價交易方式斥約3632萬元累計回購455萬股A股，佔0.017%股權，購買每股價格最高為8.1元人民幣，最低為7.89元人民幣。

此外，摩根士丹利近日發表報告指，紫金持股50%位於巴布亞新畿內亞的波格拉金礦，估計年底前可重新營運。根據最新公布，該國政府已發出特殊採礦租約，可能是波格拉金礦重啟開採的里程碑，但具體時間仍未確定，該礦於2020年4月被叫停，停產時間遠較原來估計長。雖然該項目規模龐大，但對紫金今年產量及業績不會有太大貢獻，相信今年難以達至72噸的產量目標。不過，波格拉金礦年產量估計達16噸，將大大提升紫金明年黃金產量，維持「增持」評級，目標價18.3元不變。



黃德几：油價高企確定性高 油股更值博中海油13元可吸

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，受中東局勢緊張影響，現時市場就只有油價金價及VIX恐慌指數上升，料油價金價短期仍會居高不下，油價可能升至100美元，金價亦有機會見2000美元。其中油價高企確定性更高，一方面以色列總理內塔尼亞胡已表明要鏟除哈馬斯，一定不會停戰，但要鏟除哈馬斯不容易，而伊朗軍事力量肯定強於哈馬斯，市場擔心伊朗作為產油國若加入戰爭，將影響石油供應。每日都有醫院被襲或無人機施襲等事件固然會繼續擾動市場，而局勢一旦進一步惡化，可能爆發更廣泛戰爭，雖未必如俄烏戰爭持續一兩年，但所謂「短期」恐也達幾個月，再加上美國石油庫存偏低，難短期內補充，石油供應緊張難解決。

黃德几續指，油價一直高企，金價卻只是由早前低位借勢反彈，仍受利率高企及實體經濟影響，相信再升空間有限，難升穿5月高位，不建議買入金礦股。至於石油股，雖然油價高企會影響其煉油業務，但仍可看好，「三桶油」股價都沿著高位橫行，其中中海油股息率高，盈利能力強，對油價最敏感，回至50天線約13元可吸納，升至14元可沽出。

今日石油股及金礦股個別發展，金礦股普遍表現較佳。中海油跌0.3%收報13.44元；中石油跌0.36%報5.62元；中石化跌1.21%報4.08元；紫金礦業跌0.68%報11.62元；招金礦業(01818)升1.86%報10.94元；山東黃金(01787)升0.8%報15.1元；中國黃金(02099)升3.43%報33.15元；靈寶黃金(03330)升0.83%報1.22元；SPDR金ETF(02840)升1.38%報1435元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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