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【施政前瞻】中大李兆波：政府民生彈藥有限，應重新檢視收入結構

20/10/2023

　　行政長官李家超將於下周三（25日）發表新一份《施政報告》，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由於賣地收入大減，庫房緊縮，政府可用於改善民生的「彈藥」非常有限，建議政府應重新審視收入來源結構。

 

（資料圖片）

 

應暫緩明日大嶼等大型基建

 

　　疫情過去，不少市民都希望經濟會好轉，生活有所改善，但李兆波直言，庫房財政儲備只剩約一年的開支，而早年政府花費很多資源應對疫情，經濟復甦亦不及預期，政府收入大不如前，可說是「一籌莫展」。

 

　　他預計政府會維持部分社福優惠，如公屋租金寬減等，但不會有很多。至於北部都會區、明日大嶼等大型基建，李兆波認為應暫緩相關項目，避免「屋漏兼逢連夜雨」，花費過多資源於非民生範疇。

 

政府內部應互相協調改善消費氣氛

 

（資料圖片）

 

　　消費作為推動經濟復甦的三頭馬車之一，政府近來積極推動本地消費，如推出多項夜經濟活動，但李兆波認為此舉並不成功，因夜經濟帶來的經濟效益很低。而本地的物價高、服務態度差被人詬病，加上港匯偏強，人們都傾向去內地、甚至日本等地消費。

 

　　他認為政府可以先改善零售及餐飲業的服務態度，又建議政府不同部門應互相協調，營造「便利消費」的氛圍。他舉例，如舉辦夜市時，消防、食環等部門對營運者的要求可稍為放寬；違例泊車等情況，「如不是太離譜便將就一下」，以鼓勵市民外出消費。

 

　　至於業界經常反映人手不足問題嚴重，李兆波認為外勞並不足以解決問題，因成本過高。他表示，雖然會很困難，但都應吸引人才回流。

 

政府應重新審視收入來源結構

 

　　至於政府如何增加收入，李兆波指問題源頭在於政府的收入過於依賴賣地及印花稅，雖然過去這個模式行之有效，但現時問題已浮現，而政府已用盡招數「撲水」，例如今年初財政預算案時向馬會徵收額外120億元博彩稅等。如發債的話，李兆波指或有可能令香港的信用評級下降，日後要貸款會更困難。

 

　　李兆波提倡加徵消費稅，但他指為時已晚，因目前經濟疲弱，徵稅只會對經濟打擊更大。他建議政府要重新審視庫房收入的方程式，避免過份依賴單一收入來源；亦應縮減政府架構，節省開支。

 

撰文：經濟通記者史寒冰

 

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