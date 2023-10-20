【施政前瞻】李兆波料聚焦樓市及加強國際聯繫，倡下調股票印花稅

行政長官李家超將於下周三（25日）發表新一份《施政報告》，各界關注在外圍經濟疲弱、內部復甦不似預期下，政府有何「法寶」推動經濟重回正軌。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預期，今次《施政報告》會聚焦在樓市及加強國際聯繫，但他認為要真正實行並不容易。

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市場已無炒家，可撤額外印花稅

根據2023/24年財政預算案，政府當時估計全年賣地收入達850億元，惟截至第二季，政府僅賣出2幅住宅地，涉及約70億元，佔賣地收入預測不足一成。李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府應「減辣」以提振樓市。他指「辣招」是逆周期措施，推出時樓市正值旺市，但目前樓價已下跌，他覺得是時候「撤辣」。3個印花稅中，他支持撤銷遏制短炒的額外印花稅（SSD），因現時市場上已沒有炒家。至於買家印花稅（BSD）及雙重印花稅，他就認為仍有需要保留，以避免有海外人士藉來港置業洗黑錢，或較有錢的本地買家趁低價買樓，令其他人難以「上車」。

不過，他補充，「撤辣」並不會令樓市大升，只是不會跌得太慘烈，因宏觀經濟仍然疲弱，市民沒有信心置業。他亦不看好來年的賣地表現，因息口處於高位，樓市不會有太大改善。

建議股票印花稅降至0.1% 甚至更低

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政府於2021年起將股票印花稅由0.1%增至0.13%，買賣雙方均需支付。但疫後港股交投淡靜，坊間有聲音希望調整股票印花稅，以促進交投；李兆波支持這個做法，指應調整至0.1%，甚至更低。

目前內地的印花稅僅由賣方支付0.05%，美國的賣出股票收費標準則是0.00051%。李兆波表示，香港股市的交易費用比起其他主要市場都高，而港股市值目前較深圳、上海都低。因此，在市值及IPO集資額都不及鄰近地區的情況下，港府仍收取較高的交易費用，是「說不通」。他又指，政府初步可嘗試先將股票印花稅調整至原有0.1%的水平，雖然未必會令恒指馬上反彈至2萬點水平，但起碼消除了負面因素。

交投淡靜主因過分依賴內地企業

至於金管局正積極研究在極端天氣下開市，李兆波就質疑措施成效，他認為交投淡靜的根本原因是股市太單一，太多內地企業，當內地經濟復甦緩慢，便拖累港股表現。但他指香港發展股市多元化的最佳時機已過，金融海嘯時，港府就應該拉攏東盟及阿拉伯企業，現時其他地區的股票市場都逐漸發展成熟，香港已失去吸引力。他補充，目前仍然要積極拉攏海外資金，但會較當時困難，成效亦低很多。

撰文：經濟通記者史寒冰

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