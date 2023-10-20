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《神州經脈》滬指周跌3.4%，石墨出口遭管制，FDI降幅擴大

20/10/2023

　　A股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」。滬綜指今日（20日）低開0.33%報2995.36點，是自去年11月以來再次跌穿3000點關，盤中地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度回歸三千關之上，但遇到強大阻力難見倒升，電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下，午後地產股升幅收窄，科技股跌幅擴，滬指全日跌0.74%，報2983.06點，繼續刷新今年新低。

 

（資料圖片）

 

　　總結全周，儘管一系列數據顯示中國經濟正於低位靠穩，不過外界對數據是否真實反映經濟現況存在疑問，更擔心中國在第四季將減少刺激經濟的力度，反倒加劇A股跌勢，滬綜指全周累計下跌3.4%，創下自去年12月以來最大單周跌幅，而且也是連續第三個星期下跌。

 

　　深成指今日下跌0.88%，報9570.36點，接近四年新低，創業板指走低0.88%，報1896.95點，創超過三年半新低。兩市全日成交7317億元（人民幣．下同），按日跌近一成，外資今日通過陸股通淨流出16.46億元，外資連續六個交易日流出，共約305億元。

 

　 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後震盪回落，至尾盤調頭向上，收報7.3150，較上個交易日4時30分收盤價小升3點子，全日在7.3066至7.3188之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1793，較上個交易日升2點子，創本周新高，上個交易日報7.1795。

 

今日新聞精選

 

1. 國家金監總局發布2023年三季度銀行業保險業數據，初步統計，三季度末，銀行業金融機構不良貸款餘額4萬億元，較年初增加1832億元，不良貸款率1.65%。今年截至6月底銀行不良貸款率為1.68%，環比來看銀行不良貸款問題稍有下降。商業銀行累計實現淨利潤1.9萬億元，按照可比口徑計算，同比增長1.6%。目前，商業銀行資本充足率為14.66%，保險業綜合償付能力充足率188%，保持在合理區間。此外，三季度末，銀行業金融機構總資產409.8萬億元，同比增長9.5%。保險公司總資產29.6萬億元，同比增長10.8%。保險資金運用餘額27.2萬億元，同比增長10.8%。前三季度，人民幣貸款新增19.75萬億元，同比多增1.58萬億元。

 

2. A股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」，不過有大行提醒「低處未算低」，建議不要趁低吸納。摩根士丹利分析師發表報告，宏觀基本面改善仍是公司基本面改進以及投資者信心恢復的關鍵，在中國宏觀層面沒有顯著改善以及未見進一步寬鬆的情況下，市場氣氛可能仍然脆弱。報告又指，A股市場於8月7日至10月19日累計資金流出規模達到221億美元，程度前所未有，預計資金流出壓力將持續到年底。

 

3. 商務部、海關總署聯合發布優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，自2023年12月1日起，高純度（純度>99.9%）、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可，不得出口；出口許可證件申領和簽發程序等，按《兩用物項和技術進出口許可證管理辦法》相關規定執行。商務部新聞發言人表示，今次是將此前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單，有關出口管制不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可；對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。

 

4. 商務部公布，2023年1-9月，全國新設立外商投資企業37814家，同比增長32.4%；實際使用外資（FDI）9199.7億元，同比下降8.4%，較1-8月的降幅擴大3.3個百分點。商務部外資司負責人表示，外資對中國市場和經濟前景有信心，中國對外資來華亦充滿信心，將推動進一步壓縮外資准入負面清單，深入推進自由貿易試驗區和自由貿易港改革開放先行先試，加強與外資企業的溝通交流，不斷優化外資促進和服務；確保各項政策措施執行到位，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終成為跨國投資的熱土。

 

5. 標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重組可能對地方銀行造成2.2萬億元的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求以下。上述不利情境的推演包括區域性銀行74%的城投債面臨重組壓力；排名前80的區域性銀行的資本充足率將從目前的13.4%下跌至10.5%；在取樣的區域性銀行中，16家將面臨資本充足率掉至8%的監管要求之下等。

 

6. 華為昨晚發布消息稱，在以「數字引領，智慧賦能」為主題的2023智慧港口大會上，華為與天津港集團、浙江海港集團、天津超算中心、雲從科(滬:688327)共同啟動港口大模型PortGPT聯合研發。另據市場研究機構Counterpoint Research表示，華為在六周內售出了160萬部旗艦手機Mate 60 Pro，其中有逾40萬部是最後兩周售出，而該兩周正值蘋果iPhone 15在內地上市。

 

7. 電商平台陸續公布「雙11」購物節優惠。天貓雙11預售將於10月24日晚8時開啟，將在「跨店滿300減50」的基礎上首次大規模推出官方直降、立減，不用湊單，一件就打折，預計將有超過8000萬商品降至全年最低價。淘寶上所有百億補貼商品更承諾「買貴必賠」，如果買貴了，平台將補償差價等額紅包。今年天貓雙11還將發放史上最大力度的紅包和優惠券，包括總價值200億元的88VIP大額券等。另外，拼多多今日正式啟動雙11大促，百億補貼也將於10月23日首次上線「單件立減」玩法，在補貼的基礎上疊加價格直降，首批參加活動的品牌商品已超過2萬款。

 

8. 人民銀行公布，10月一年期貸款市場報價利率（LPR）維持3.45%，五年期以上LPR亦維持4.2%，均符合預期。

 

撰文：經濟通中國組

 

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