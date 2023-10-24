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港股上演17000點攻防戰，懶理中央出手短期仍易跌難升

24/10/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國10年期債息周四（19日）逼近5厘的16年高位，A股港股繼續受壓，周五（20日）雙雙跌至去年11月以來低位，A股連3000關也守不住，港股更重返中港兩地通關前水平。大摩形容，現時外資從A股撤資的情況乃史無前例，呼籲投資者現階段切勿撈底，港股本周只有4個交易日，港股積弱加上欠缺利好消息助攻，17000點守久切失？最壞情況有機會碌落16000點？中資電訊股陸續公布截9月底止首三季業績，其中中移動(00941)首三季收入按年增加7.2％7756億元人民幣；同業中電信(00728)首三季盈利按年升逾10％。不過股價齊齊在放榜前走低，中電信更見8月以來低位，現時反而為入市時機？三大電訊股哪一隻為黃師傅首選？

 


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