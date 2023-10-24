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《午市前瞻》恒指本周望守16800 ATM宜等大市靠穩再吼入

24/10/2023

　　恒生指數半日報17059，跌112點或0.7%，主板成交逾505億元。恒生中國企業指數報5821，跌50點或0.9%。恒生科技指數報3644，跌17點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報286元，跌3元或1%，成交30.65億元；美團收報108.6元，升0.8元或0.7%，成交19.62億元；阿里收報77.8元，跌0.7元或0.9%，成交13.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

（騰訊網頁截圖）

 

聶振邦：美元與人民幣息差擴闊不利港股

 

  美國十年期國債孳息率一度升破5厘，港股今早曾失守17000心理關口，隨後於17000水平上下爭持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指本周內仍然有較大機會失守17000，並進一步尋底，因為美債孳息率高企，人民幣仍然弱勢，美元與人民幣息差有擴闊跡象，港股仍然出現資金外流情況，暫且觀望恒指本周內能否守穩16800。

 

 

  今早科技股跟隨市況向下，但大市回升時亦跟隨上升。雖然近期ATM跌得過殘，但聶振邦指仍然未能因此而趁低吸納，皆因恒指仍然未確認見底，ATM身為重磅股仍有機會跟隨大市尋底，故待恒指有跡象守穩16800後再吼入更好。

 

騰訊守穩280可留意  京東未見底未宜入手

 

  聶振邦分析，ATM之中以騰訊股價較為硬淨，基本面亦較為穩定，如能守穩280元水平可以部署短炒，上望315至320元。另外，京東(09618)早前遭各大行唱淡後，股價連日捱沽，至今仍未止瀉，聶振邦指京東走勢較差，10月10日以來幾乎每天都以陰燭作結，可見沽壓未減，現時未適宜入手，初步觀望85元支持。 

 

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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