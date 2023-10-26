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數碼港成立二十週年：引領金融科技突破界限

26/10/2023

 

　　

　　身為一個擁有高度數碼化經濟的國際金融中心，香港是拓展金融科技業務的理想地方。數碼港作為全港規模最大的數碼創新社區和金融科技基地，20年來一直積極連繫監管機構、金融業界、初創企業和其他持份者，令創科發展蓬勃興盛。

　　數碼港在培育創科人才更是不遺餘力，多年來建立金融科技、智慧生活和數碼娛樂三大集群，當中匯聚超過 400 間金融科技企業，成為全港最大金融科技集群，涵蓋虛擬銀行、虛擬保險、監管科技、財富管理科技、電子支付、智能交易及數字資產等多個領域。

 

　　回顧過去20年，數碼港的努力和推動使得金融科技業界取得卓越成就，為我們的城市帶來了經濟和創新的活力。其中包括培育了香港第一批獲發牌的虛擬銀行、香港第一間虛擬保險公司以及香港第一批虛擬資產持牌零售交易所等，推動香港在數碼轉型領域保持領先地位。

 

成功孵化虛擬保險企業  創造更大的社會效益


　　Bowtie於2018年加入「數碼港培育計劃」，於同年經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權，成為香港首間虛擬保險公司，以科技革新傳統保險業，為香港人提供零中介、免佣金，更方便的網上保險平台，讓市民隨時隨地Online 以更低廉的價錢投保。創新的投保體驗因貼近現今世代偏好的消費模式，成立不過5年的Bowtie客戶群已突破 10 萬，最近更成功獲得B2輪融資，金額達 3,490 萬美元。

 

　　

　　Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生回顧困難重重的創業之路，感謝數碼港一直以來對Bowtie的支持，對Bowtie的成功抱有很大的期望。 「數碼港為初創提供了寶貴的學習和創業機會，並且透過數碼港的創新科技生態圈，我們有機會與許多志同道合的初創企業家相識，彼此學習，共同成長。」

　　此外，數碼港還提供了多種機會，讓公眾市民和媒體了解Bowtie，並舉辦了各種創業論壇，如「數碼港創業投資論壇」，使初出茅廬的創業家能夠與海內外投資者接觸，促使更多成功的科創企業誕生，同時也推動香港各行各業實現數碼轉型，為社會帶來更大的效益。

推進Web 3.0前沿技術與金融創新融合發展


　　數碼港於今年初成立了Web 3 基地，提供了一個聚集和交流的平台，吸引了眾多具有創新力和潛力的企業和人才來到香港發展，並與內地與海外的Web3企業建立緊密的合作關系，幫助企業在Web3時代獲得競爭優勢。數碼港現已匯聚超過210間Web 3企業，是香港最大的Web 3社群之一。亞洲數字資產金融服務集團HashKey Group作為社群企業之一，於2023年8月推出了香港首家獲准向散戶提供加密貨幣交易服務的持牌交易平台，推動金融科技與Web3的融合發展，為金融科技生態圈帶來更多創新和增長。

 

　　

　　HashKey Group首席運營官Livio Weng 表示數碼港是一個非常重要的樞紐，在推動數碼經濟方面發揮著關鍵作用。「香港作為金融國際中心擁有獨特的地位，擁有世界一流的金融機構和專業服務，為全球投資者提供便利和安全的金融環境。我們期待透過數碼港的金融科技生態圈與更多企業展開合作，成為他們的首選合作夥伴。」

　　數碼港的企業網絡裡，一些金融的公司，例如園區內的「獨角獸」ZA Bank 亦銳意成為Web3 生態圈的首選銀行夥伴，為來自 Web3 社群的本地中小企或初創企業提供線上開戶服務，當中亦包括同為數碼港園區內的HashKey Group。

 

　　

　　ZA Bank替任行政總裁冼迪雲先生表示，「我們有一個「Banking for Web3」的願景。作為科技驅動的銀行，我們比傳統銀行更清楚每一個Web3生態圈的持份者，為他們提供簡化的商業銀行服務。數碼港的Web3 社群是我們重要的客戶群。」


「創新廿載 睿變未來」
數碼港一直站在改變香港數碼風景的最前線，以「睿智」解決問題，亦提倡結合科技，推動智慧生活、智慧城市的發展，透過智慧改變我們未來的生活，帶領香港更進一步。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港與各持份者和合作夥伴建立緊密聯繫，引領社會數碼轉型的步伐，為初創企業和創科行業開闢更光明的前景，邁向下一個光輝璀璨的20年。

了解數碼港20載: https://a20.cyberport.hk/zh-hk/

 

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