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中移動中電信業績符預期獲大行祝福，惟股價照跌應如何部署？

24/10/2023

　　中資電訊股陸續公布業績，其中中移動(00941)首三季盈利按年增7.1%，收入增7.2%，中電信(00728)首三季盈利升10.4%，收入升6.4%，不過股價在放榜前已走低，今日(24日)再齊齊下挫，前者低見63.05元，觸及100天線，後者低見3.56元，觸及250天線。雖然大行指兩家電訊商業績符合預期，其中中移動更獲富瑞升目標價至84.87元，中電信獲中金給予目標價5.8元，但在市況欠佳下照跌，應如何部署呢？

 

（Shutterstock）


中移動首三季多賺7.1%　收入增7.2%


　　中移動公布，今年首三季股東應佔利潤為1055.06億人民幣，按年增長7.1%，每股盈利4.94元人民幣。EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)為2685億人民幣，按年增長6.7%。期內營運收入為7756億人民幣，按年增長7.2%，其中通信服務收入為6646億人民幣，按年增長7.2%，銷售產品收入及其他為1110億人民幣，按年增長7.4%。單計第三季，收入2448.8億人民幣，按年升8.1%，按季跌12.5%；EBITDA為850億人民幣，按年升9.5%，按季跌21%；純利293.3億人民幣，按年升3.9%，按季跌39%。

 

　　截至今年9月30日，集團移動客戶總數達到9.9億戶，其中5G套餐客戶數達到7.5億戶，5G網絡客戶數達到4.25億戶；首三季流量業務保持穩定增長，手機上網流量按年增長16.2%，手機上網DOU達到15.6GB；移動ARPU(平均每月每戶收入)為51.2元人民幣，按年增長1%。集團有線寬帶客戶總數則達2.95億戶，首三季淨增2252萬戶，其中家庭寬帶客戶達2.62億戶，首三季淨增1786萬戶；家庭客戶綜合ARPU為42.1元人民幣，按年增長2.4%。

 

富瑞：5G增長加速目標價升至84.87元　摩通：季績勝預期

 

　　富瑞發表研究報告指，中移動第三季服務收入及EBITDA均按年增9.6%，較市場預期及同行高。營業利潤升20%，淨利潤僅升3.8%，受利息收入跌15%及投資收入跌40%拖累。料5G增長由上半年約25%加速至第三季約30%，估值仍然具吸引力，其強大的淨現金及較高的公司自由現金流量收益率(FCF yield)在目前疲弱的環境下有高防禦性，維持其為行內首選，目標價由79.69元升至84.87元，評級「買入」。

 

　　摩通指，中移動第三季業績勝預期，相信股價會有正面反應。估算中移動全年純利會有7%至8%增幅，並看好其具吸引力的8%股息率，及資本開支下降，形容為該板塊中最具防守性及流動性的股票，維持「增持」評級，目標價75元。瑞銀表示，中移動第三季純利錄293億元人民幣，按年升3.8%，低於該行原預期2%，相信是非營運項目因素所致，如財務收入及稅項成本因素，公司雖然無提供新指引，但相信可如期推進早前給予的營運指引目標，維持「買入」評級及目標價89元。

 

中電信首三季多賺10.4%　收入升6.4%

 


（Shutterstock）


　　至於中電信，截至9月30日止首三季純利為271億人民幣，升10.4%，每股盈利30分人民幣。首三季經營收入約3842.5億人民幣，較去年同期升6.4%，其中服務收入約3497億人民幣，較去年同期上升6.4%，EBITDA為約1056億人民幣，較去年同期增長5.2%。單計第三季，中電信純利約69.5億人民幣，升11.1%，每股盈利8分人民幣，經營收入約1224億人民幣，升4.1%。

 

　　另中電信首三季移動用戶淨增1463萬戶，達到約4.06億戶，5G套餐用戶淨增3965萬戶，達到約3.08億戶，滲透率75.8%，移動ARPU為45.6元人民幣，同比增長0.2%。有線寬帶用戶1.89億戶，寬帶綜合ARPU為47.8元人民幣。產業數字化業務收入997.41億人民幣，同比增長16.5%。

 

中金：第三季收入及盈利符預期　予目標價5.8元

 

　　中金指，中電信第三季收入及盈利符合該行預期，收入按年升4.2%至1236億人民幣，服務收入按年升6.1%至1138億人民幣，純利按年升11.1%至69億人民幣。通訊服務收入增長保持穩定，工業數位化服務繼續推動收入增長。第三季經營溢利按年升15.6%，經營開支有效控制，淨利潤率按年升0.4個百分點至5.6%，主要受惠成本控制、盈利能力改善。對中電信2023及2024年盈利預測維持不變，維持「跑贏行業」評級，目標價5.8元。

 

　　富瑞指，中電信第三季收入、EBITDA和純利均符合預期，更重要的是增速從第二季加快，服務收入增長復甦，主要受移動和固網增長所帶動。估計未來3年集團服務收入將錄中單位數增長，而在嚴控成本措施下，將帶動EBITDA高單位數增長。中電信7%的股息率和估值仍具高吸引力，惟將目標價由5.24元下調2%至5.13元，評級「買入」。


　　野村指，中電信第三季服務收入按年增長6.1%至1138億人民幣，符合預期。今年首9個月，工業數位化業務收入按年增16.5%至997億人民幣。第三季EBITDA按年增5.5%至323億人民幣，EBITDA利潤率收縮0.2個百分點至28.4%，基本符合預測。第三季盈利按年增11.1%至69.5億人民幣，略高於預期。受惠持續的用戶滲透率和穩定上升的ARPU，集團核心業務維持健康增長。新興工業業務方面，由於宏觀經濟復甦緩慢，對企業客戶的IT支出造成影響，但公司仍保持穩健增長趨勢，予目標價4.6元，評級「買入」。

 

黃瑋傑：市況差業績僅符預期難升　中移動跌至61元才可吼

 

（黃瑋傑）


　　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指中移動業績符合預期，但在如此市況下，業績不是大幅好過預期，很難令股價逆市上升。中移動及中電信股價走勢都出現敗象。

 

　　他指出，中電信於上周四(19日)跌穿100天線，連續出現3支陰燭，料要下試250天線約3.57元。買股票宜順勢而行，若貪估值便宜及看到現價較大行目標價低便買入，可能「買貴貨」。中電信若連250天線都跌穿更要忍手等一等，今年6月也見過3.46元，到時將成下一支持位。中移動走勢稍強，但同樣正下試100天線約63元，失守機會很大，不過中移動股息率較高，暫看不到會跌至250天線約57元，跌穿100天線後可先看8月低位約61元，到時可再考慮買入。

 

　　黃瑋傑又指，中聯通(00762)今日公布業績，券商預期首三季純利按年升9.2%至11.5%，營收升7%，預期業績很好，但到時若只與預期一樣無驚喜，股價可能也會下跌，若業績差過預期，沽壓就更大。中聯通上周五(20日)已跌穿100天線，RSI先創近3個月新低，跌至20.8，股價料要下試250天線約5.07元。要留意其業績未公布，股價如何反映存不確定性，市淡不宜買入博業績，因業績好也未必會升，宜「睇定啲」。

 

　　中移動收市跌1.4%報63.35元，連跌3日，累跌3.8%，成交13.31億元。中電信跌2.97%報3.6元，3日累跌6.25%，成交4億元。中聯通跌2.05%報5.27元，3日累跌5.22%，成交2.48億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


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