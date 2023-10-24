【FOCUS】債息、幣圈、A股，中美變幻間釋積極訊號

對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）、資管巨頭貝萊德、「國家隊」背景的中央匯金，誰更能攪動市場風雲？眼見十年期美債孳息、比特幣因一則推文、一條消息而大起大落，匯金時隔8年再入市ETF，僅令經歷「黑色星期一」的A股周二（24日）半日微彈0.38%。面對市場波動變幻，中美經濟工作小組今日舉行的第一次視像會議，罕有雙雙發出積極訊號。



華爾街大佬示警經濟



中國三季度GDP大超預期，美國三季度GDP初值及FANNG大型科技股業績有望接力放閃之際，太平洋兩岸的股、債、樓市，卻齊陷「多事之秋」。



先看「5」、「8」兩把利劍高懸的美國，十年期美債孳息周一首次升穿5%，刷新16年新高，加上上周30年抵押貸款利率升穿8%，引發多位大佬周一紛紛示警。固定收益投資巨頭格羅斯（Bill Gross)指，美國經濟正大幅放緩，或第四季進入衰退；知名空頭羅森伯格（David Rosenberg）同稱，接下來將是「軟著陸」結束及向「硬著陸」過渡；8月高調做空美國長債的阿克曼更明言，「經濟放緩的速度比數據顯示的要快」，宣布回補美債空倉，刺激十年債孳息大幅回調近20基點。



防範股債匯風險傳染



另邊廂，9月中還在25000美元上下爭持的比特幣，昨日突然飆升逾3000美元或10%，企上33000美元，今早再一度高見35000美元的近兩年高位。催化劑是美國存款信託和清算公司（DTCC）上線貝萊德的比特幣ETF產品，令市場憧憬其旗下iSHARES BITCOIN TRUST獲美國證交會批准的機會大升。



不過，對再次面對「3000點保衛戰」的A股股民而言，匯金昨日時隔8年再入市ETF，規模據報高達100億元遠超一周多前的不到5億元增持四大行，卻未能激起大迴響，內銀內險今早甚至唱反調下跌，兩市再錄北向資金淨流出逾35億元。周末外匯局數據另顯示，9月銀行涉外收付逆差擴大至539億元的2016年2月以來最高，主因直接投資、證券投資項下續錄資金淨流出。





「建設性 VS 富成效」





全年「保5」幾無懸念之下，散戶信心仍難言修復，難怪人行行長潘功勝周末在《金融工作情況報告》中強調，「防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染」。



疊加美國繁榮經濟表象下暗流湧動，不難理解今早舉行的中美經濟工作小組首次視像會議，兩國財政部副部長級官員罕有各自以「深入、坦誠、建設性」及「富有成效和實質性」，釋出積極訊號。中國摩拳擦掌準備大加槓桿之際，且留意下周的聯儲議息，鮑公會否亦口風暗轉。

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