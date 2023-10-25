中央出招作用視乎內容，港股彈回萬八關才算喘定

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

人大常委批准財政部增發一筆略超過1萬億元人民幣的主權債務發行計劃，萬億元對實體經濟的幫助有多大？港股上日（24日）跌穿17000點大關，創近一年新低，夜期在消息支持下急飆逾500點，今次反彈可睇高一線？中央近期頻頻出招托市救經濟，惟市場反應未如理想，出招太多次反而溝淡利好作用？三桶油之一中海油(00883)收市後公布業績，前三季盈利跌一成，公司管理層預期年底前油價會維持80美元以上，第四季業績可否「一雪前恥」？兼具「國企」同「央企」的強大背景、派息夠多，加上預料油價未來易升難跌，中海油仍然是三桶油的首選？美國10年期債息曾衝破5厘的重要心理關口，資金泊入公用股避險，部分公用股上日都逆市升，惟現時銀行定期息率已高見5厘，預期周息率普遍只有5厘至7.5厘公用股吸引力還有多少？





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