  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】施政報告出招股樓，「發展」經濟切記務實

25/10/2023

　　股樓低迷、出口萎縮、零售不景、出生率紀錄新低，就連半世紀以來的「全球最自由經濟體」桂冠亦失落……面對疫後經濟復甦不似預期，到底要如何為香港「止蝕」？未來又如何在百年變局中突圍？特首李家超周三（25日）以長逾三個小時宣讀任內第二份《施政報告》，「發展」二字出現逾220次，位居關鍵字之首。

股票印花稅微降至0.1%

　　眼見跟港人身家、市道氣氛息息相關的港股，連跌進入第四年，施政報告一如預期宣布下調股票印花稅，稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%調整至0.1%；同時落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港；另預告檢討股票買賣差價。

 

施政報告宣布樓市「減辣」，但能否止住樓價跌勢尚未可知。


　　樓市方面，面對二手樓價徘徊六年半低點，新盤闢價去貨，施政報告宣布，即日起將額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年（業主持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外稅）；將買家印花稅和新住宅印花稅的稅率，由15%減半至7.5%；為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。

新引擎「北部都會區」

　　今次施政報告的一大看點，是繼去年施政報告首提發展「北部都會區」後，進一步勾勒出細節。據特首最新公布，該新引擎全面發展後，可提供約50萬個新增房屋單位及50萬個新職位；將分為四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈。

 

《施政報告》封面沿用去年的綠色，象徵希望，生命力及和諧穩定。


　　此外，港府早於2016年提出的、獲前後三任特首著墨的「再工業化」，今次最新提及成立「香港微電子研發院」，研究第三代半導體核心技術；分階段設立人工智能超算中心。


　　至於應對香港創歷史最低紀錄的生育率，施政報告提出向每名於今日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元現金獎勵，為期三年；提高與居所有關的稅項扣除最高限額至12萬元；新生嬰兒家庭可縮減一年公屋輪候時間。


結構問題仍是短期難解

　　特首昨日預告，今次主題為「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」的施政報告「屬於每一位市民」，隨著新一份施政藍圖揭盅，各持份者有無看到綠色希望？單就股票印花稅從0.13%下調至0.1%而言，港交所股價午後創下一個月低位，或折射市場未能買帳。


　　儘管特首以大篇幅闡述未來強化「八大中心（國際創科、中外文化藝術交流、國際貿易、國際金融、區域知識產權貿易、國際航運、國際航空、亞太區國際法律及爭議解決服務）」的策略，以及事無巨細從土地、房屋、育兒、養老、扶貧等開出切實排解民生憂難的藥方，香港經濟轉型、樓價畸高、人口老化等結構問題仍是短期難解。　 　


　　要令「發展」真正被市民看到、感受到，港府上下唯有腳踏實地，以鄧小平「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」的務實態度，少些歌舞昇平，直面驚濤駭浪，才能真正實現「以結果為目標」。

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.940

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,417.59
    -366.71 (-1.119%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,117.37
    -19.86 (-0.480%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,643.01
    +47.41 (+0.376%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.209
變動率︰+2.078%
較港股︰-4.95%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升79.930
變動率︰+1.490%
較港股︰-0.95%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.954
變動率︰-0.933%
較港股︰-2.01%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌57.421
變動率︰-1.529%
較港股︰-1.08%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升170.450
變動率︰+2.774%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.800
變動率︰+2.345%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升106.780
變動率︰+1.618%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.240
變動率︰-4.742%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升35.540
變動率︰+9.287%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升127.740
變動率︰+6.833%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌91.200
變動率︰-5.629%
CVX
雪佛龍
按盤價(USD)︰跌144.350
變動率︰-6.721%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 17:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/10/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 17:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 01919 中遠海控
  • 7.940
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 61.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 107.000
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 71.250
  • 目標︰$80.00
  • 02380 中國電力
  • 2.960
  • 目標︰$3.04
  • 00293 國泰航空
  • 7.900
  • 目標︰$8.50
  • 02128 中國聯塑
  • 4.270
  • 目標︰$4.37
  • 00189 東岳集團
  • 6.040
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.400
  • 00700 騰訊控股
  • 292.800
  • 00388 香港交易所
  • 278.000
  • 00941 中國移動
  • 62.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.050
報章貼士
  • 01898 中煤能源
  • 6.170
  • 目標︰$6.50
  • 00836 華潤電力
  • 14.940
  • 目標︰$16.20
  • 01157 中聯重科
  • 4.140
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2023 16:39  《盤後部署》恒指大陽燭反彈有望試萬八，龍源長線目標10.5元

27/10/2023 16:37  工行(1398)第三季純利949.3億人幣，按年增0.03%

27/10/2023 16:44  農行(1288)第三季純利741億人幣，按年增7.8%

27/10/2023 17:50  招行(03968)首三季純利升6.5%至1138.9億人幣

27/10/2023 16:37  平保(02318)首三季純利跌5.6%至876億人幣

27/10/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒１１億元，買美團沽中移動

27/10/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】花旗大劈廣汽目標至４﹒７５，渣打遭大行削目標

27/10/2023 11:45  《嚟緊炒Ｄ乜》中生製藥雙底形態明顯，中線目標價４﹒６銀

27/10/2023 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９４，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 | 英國打工月薪兩萬扣稅後人工低過Fresh Grad？有甚麼途徑「慳稅」？電話費單都可減稅？
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

面部撥筋初體驗！一次面部撥筋，能美白、提拉、通經絡？撥筋和刮痧有甚麼不同？
人氣文章

Art & Living

走訪斯里蘭卡藝術學校！ÀNI Art Academies 免費提供藝術教育，讓當地年輕人實現夢想，創造平等機會
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

益生元是甚麼？德國最新研究：益生元纖維補充劑可改變腦部食物決策，或有助減食慾！從食物還是補充劑攝取好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天食療 | 轉季易腸胃不適、皮膚敏感、風寒！紫蘇可解蟹毒，藥用可散寒！教你整簡單紫蘇拌蘿蔔行氣止咳、紓緩慢性支氣管炎
人氣文章
《碧咸傳》：婚外情過後，他們從垂危關係中存活過來！原諒跟彌補，不能只靠單方堅持
人氣文章
濕重肥胖 | 水泡腰不一定是肥，可能是濕氣！中醫教分濕重特徵、推介5種袪濕食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事27/10/2023
《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章財經熱話27/10/2023
渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章財經熱話27/10/2023
【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
人氣文章香港政情27/10/2023
譚耀宗痛惜李克強逝世，稱他關心及支持香港發展
人氣文章財經熱話27/10/2023
Naspers將9600萬股騰訊存入CCASS，擬部署減持
人氣文章最Hit資訊27/10/2023
香港迪士尼樂園與藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金