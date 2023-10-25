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施政報告 | 中鐵線設荃景圍站，啟德集體運輸「復活」

25/10/2023

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》，他表示，今年底會發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，宏觀勾劃所有主要運輸基建項目的推展，完善鐵路及主要幹道網絡。藍圖會就三鐵三路提出優化方案，以及加推兩鐵一路新項目。優化方案包括於中鐵線設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站，可轉乘港鐵荃灣線。

 

 

 

　　李家超提出，加推的兩鐵一路新項目會推進「北部都會區」東面新市鎮發展，包括「北環線東延線」，將北環線經羅湖南、文錦渡等地區伸延至坪輋，連接新發展區和不同口岸；「新界東北線」供南北走向鐵路段，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站，打通主要發展節點；及「北都公路（新界北新市鎮段）」，將北都公路由粉嶺北向東伸延，接駁至沙頭角公路交匯處，打通新界北的東西脈絡。

 

啟德等建綠色集體運輸 擬建東九龍線

 

　　他又表示，參考了包括「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，決定在東九龍、啟德及洪水橋/厦村建造智慧綠色集體運輸。

 

　　東九龍方面，連接觀塘上坡地區，包括彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力；啟德方面，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性；及洪水橋/厦村方面，貫通洪水橋╱厦村新發展區和元朗南發展，連接至屯馬線、輕鐵，以及主要公共運輸交匯處。

 

（「雲巴」官網截圖）

 

　　李家超指出，政府會展開規劃、勘測及設計等籌備工作，於明年為東九龍及啟德項目邀請供應商及營運商遞交意向書，以敲定招標條款等細節。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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