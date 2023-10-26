  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李寧第三季銷售遜預期大行勁劈目標，股價急插近兩成創3年低，宜趁機吸定忍忍手？

26/10/2023

　　李寧(02331)昨日（25日）公布第三季營運數據，零售流水按年錄中單位數增長，同店銷售錄中單位數下降，並下調全年收入增長指引。多間大行指其銷售遜市場預期，並較同行落後，紛紛勁劈目標價，其中大和及美銀等更將其評級下調。李寧今日（26日）低開13.9%報26元，開市後跌幅一度擴至21%，低見23.7元，創2020年8月以來新低。不過，大行大多仍維持其「買入」或「增持」評級。

 

（李寧官網截圖）

 

第三季零售流水按年升中單位數　同店銷售跌中單位數

 

　　李寧公布，於第三季，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。整個平台同店銷售按年錄得中單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得中單位數增長；批發渠道錄得10%至20%低段下降；電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。


　　截至9月底止，李寧在中國銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6294個，較上一季末淨增加127個，本年迄今淨減少1個，其中零售業務淨增加57個，批發業務淨減少58個。同期李寧YOUNG在中國銷售點數量共計1370個，較上一季末淨增加89個，本年迄今淨增加62個。

 

大和：料續受宏觀因素及業務調整拖累　目標價降至34元

 

　　大和發表研報指，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，低於該行高單位數增長的預期。考慮到第三季和第四季的消費者情緒不如預期，以及公司正在進行的業務調整，李寧管理層將2023財年收入按年增長指引下調至小於10%（此前指引為中十位數）。預計公司在短期內將繼續受到宏觀不利因素以及內部調整舉措拖累，但一旦市場情緒好轉，公司在同行中的反彈幅度可能會更大，將其評級由「買入」降至「優於大市」，目標價由55元下調38.2%至34元。

 

　　美銀證券指，李寧第三季零售銷售錄中單位數增長，遜市場預期，並低於同業，而考慮到線上銷售走軟等因素，公司進一步將全年收入增長指引從中雙位數下調至高單位數。不過，公司股價由今年至今已調整約55%，大部分憂慮已大致反映價內，李寧仍是中國領先品牌，但其盈利能力或因電商業務的更大折扣等因素而進一步受到影響，其增長能見度仍然很低，能觸發重估的短期催化劑有限，將目標價由57元下調36.8%至36元，評級由「買入」降至「中性」。

 

野村：零售流水增長差過同業　下調估值基礎目標價降至43.7元


　　野村表示，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，存貨增至5個月，與同業相比令人失望。在電話會議上，管理層將今年全年收入增長目標下調至單位數，並表示要實現淨利潤率按年改善將面臨挑戰。此外，分銷商的跨渠道價格套利令人擔憂，這可能會擾亂品牌定價。鑑於銷售勢頭不佳，促銷環境充滿挑戰，因此將2023至2025財年銷售預測下調4%至10%，並將2023至2025財年淨利潤率預測下調0.7至0.9個百分點。由於預期李寧利潤增長放緩，下調對其估值基礎，由預測今年市盈率33倍降至25倍，低於同業安踏(02020)，目標價則由64.1元降至43.7元，評級「買入」。

 

　　摩根士丹利指，因李寧產品的線上及線下零售折扣較大，導致毛利率下降，將李寧2023至25年的銷售額預測分別下調6%、11%及13%，盈利預測亦調低17%、17%及16%。預期短期內市場對李寧第三季的營運表現會有負面反應，但重整目標將減少投資者對業務質素及發展可持續性的憂慮，將目標價由71元下調28.2%至51元，維持「增持」評級。

 

高盛：長遠將得益積極控制庫存及擴張　惟將目標價降至41元

 

　　高盛稱，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，遜於該行高中單位數增長的預期，認為是由於outlet渠道過度增長以及新開約20%直接經營銷售點，導致電商、批發甚至直接經營渠道錄得20%低段增長。鑑於消費趨勢波動、批發銷售疲軟及價格混亂等問題，影響銷售和折扣，管理層目標從第四季起減少出貨，因此預料全年銷售按年錄低於雙位數，毛利率或經營利潤復甦仍然受壓。

 

　　高盛又指，李寧短期發展面臨的宏觀和微觀挑戰較該行預期大，惟樂見管理層變得更務實，及相較收入增長，更趨專注於質量；集團更積極地控制庫存和擴張可能會帶來短期痛苦，但會帶來長期收益。因此對李寧2024至2026年收入增長逾10%持建設性態度，並且通路庫存正常化後利潤率逐步恢復。將目標價從58元下調29%至41元，評級「買入」。

林家亨：盈利似開始下降　惟跌至25元不怕分段吸納

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，李寧一兩年前市盈率差不多70倍，股價逾100元，不過當時開太多分店，初期會有動力，因北京冬奧撐起銷量，但冬奧過後就應沽出。而現時跌至25元附近，可分階段吸納，但不宜「瞓身」買入，因沽貨的投資者擔心其盈利看似開始下降。

 
　　值得一提，李寧分別於9月19日、9月28日和10月4日回購72萬股、20萬股和30萬股，回購金額共4081.6萬元。另據港交所數據，10月12日李寧股東FIL Limited增持李寧286萬股，總金額約9987.78萬元，增持後持股數目約1.35億股，最新持股比例為5.11%。惟李寧半日仍急插18.54%收報24.6元，成交22.84億元。其他體品股亦普遍下跌，安踏跌3.8%報87.35元，特步(01368)跌1.55%報6.97元，361度(01361)跌1.28%報3.85元，惟滔搏(06110)升1.56%報6.52元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評李寧及港股大市，立即重溫

 

 

其他李寧相關新聞：
《外資精點》高盛下調李寧目標價至４１元，嚴控擴張或有短期陣痛
《外資精點》美銀削李寧目標價３７％至３６元，下調評級至中性
《外資精點》大和：李寧上季表現遜預期，降評級並削目標價４成
《外資精點》大摩：李寧產品折扣大致毛利率降，削目標價至５１元

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.940

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,417.59
    -366.71 (-1.119%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,117.37
    -19.86 (-0.480%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,643.01
    +47.41 (+0.376%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.209
變動率︰+2.078%
較港股︰-4.95%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升79.930
變動率︰+1.490%
較港股︰-0.95%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.954
變動率︰-0.933%
較港股︰-2.01%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌57.421
變動率︰-1.529%
較港股︰-1.08%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升170.450
變動率︰+2.774%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.800
變動率︰+2.345%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升106.780
變動率︰+1.618%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.240
變動率︰-4.742%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升35.540
變動率︰+9.287%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升127.740
變動率︰+6.833%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌91.200
變動率︰-5.629%
CVX
雪佛龍
按盤價(USD)︰跌144.350
變動率︰-6.721%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 17:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/10/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 17:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 01919 中遠海控
  • 7.940
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 61.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 107.000
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 71.250
  • 目標︰$80.00
  • 02380 中國電力
  • 2.960
  • 目標︰$3.04
  • 00293 國泰航空
  • 7.900
  • 目標︰$8.50
  • 02128 中國聯塑
  • 4.270
  • 目標︰$4.37
  • 00189 東岳集團
  • 6.040
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.400
  • 00700 騰訊控股
  • 292.800
  • 00388 香港交易所
  • 278.000
  • 00941 中國移動
  • 62.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.050
報章貼士
  • 01898 中煤能源
  • 6.170
  • 目標︰$6.50
  • 00836 華潤電力
  • 14.940
  • 目標︰$16.20
  • 01157 中聯重科
  • 4.140
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2023 16:39  《盤後部署》恒指大陽燭反彈有望試萬八，龍源長線目標10.5元

27/10/2023 16:37  工行(1398)第三季純利949.3億人幣，按年增0.03%

27/10/2023 16:44  農行(1288)第三季純利741億人幣，按年增7.8%

27/10/2023 17:50  招行(03968)首三季純利升6.5%至1138.9億人幣

27/10/2023 16:37  平保(02318)首三季純利跌5.6%至876億人幣

27/10/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒１１億元，買美團沽中移動

27/10/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】花旗大劈廣汽目標至４﹒７５，渣打遭大行削目標

27/10/2023 11:45  《嚟緊炒Ｄ乜》中生製藥雙底形態明顯，中線目標價４﹒６銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

地道英語 | Get ahead、Get behind with是甚麼意思？10個由Get組成的英文短語動詞，溝通超實用！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

小薯茶水間

李克強逝世｜回顧前國務院總理8大名言金句！有權不可任性／地攤經濟是人間的煙火／不透支未來
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性教育從小做起！21%青少年曾送出／接收裸照？教識性器官名稱子女被性侵機會減少？從身體界線、網絡性愛講到裸聊！幾歲要開始有性教育？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

凱悅8位名廚16手晚宴！嘗盡名廚招牌絕技：鵝肝魚子醬脆皮乳豬、鮮花椒蟲草花蒸東星斑柳、鱈魚大閘蟹肉獅子頭、蟹粉蛤蜊手工麵
人氣文章

Fashion

Blackpink Jennie又掀起一波時尚熱潮！一條絲帶、一個蝴蝶結，提升整體造型時尚感！公開3大絲帶穿搭術！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮困擾 | 秋天是最易腳髮的季節！缺乏哪些維他命易腳髮？缺乏鐵質、鋅會圓禿、白髮？哪些天然食物、營養補充品幫到手？
人氣文章
你還記得今年諾貝爾獎的得獎者嗎？
人氣文章
Victoria Beckham凍齡保養靠這5招！每天必吃兩種Superfood、以椰子油護膚，養出逆齡完美體態！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事27/10/2023
《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章財經熱話27/10/2023
渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章財經熱話27/10/2023
【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
人氣文章香港政情27/10/2023
譚耀宗痛惜李克強逝世，稱他關心及支持香港發展
人氣文章財經熱話27/10/2023
Naspers將9600萬股騰訊存入CCASS，擬部署減持
人氣文章最Hit資訊27/10/2023
香港迪士尼樂園與藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金