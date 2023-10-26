本港樓市「撤辣」刺激交投量，惟料全年樓價跌5－10％

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

行政長官最新一份《施政報告》提出減股市、樓市印花稅新政，惟措施力度未及市場預期，港交所(00388)上日收市跌4％，一眾地產股亦全線向下，反映市場對措施「唔收貨」？地產界看好樓市第四季成績表，惟里昂則認為樓價會進一步下跌17％，如何判斷樓價後市走勢？與此同時，三大中資電訊商齊派第三季成績表，當中以中聯通(00762)績後表現最弱，上日（25日）曾挫逾8％；股份同時被大摩削其目標價18％，唱淡其收入增速放緩，一併下調今明兩年盈利預測。面對內地數碼轉型但同時消費降級，民眾在數據速度上的追求能否勝過日漸消瘦的錢包？市底弱下，中資電訊股的投資價值仍高嗎？另外，大摩點名提及快手(01024)，看好其股價將於未來60日跑贏大市。然而，現市況中的「跑贏大市」又是否如此值得慶祝？市場普遍不看好「雙十一」行情時，快手又能受惠電商節促銷嗎？外圍新能源車龍頭Tesla（TSLA）第三季少賺44％至約18億美元，收入及盈利均遜預期，或反映環球新能源車需求已暫封頂？Tesla以本傷人的銷售方針將成過去式？另外有傳Stellantis以作價15億歐元入股零跑汽車(09863)，零跑前景可期？





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