習近平會見美加州州長，中美可在綠色發展打造新亮點

國家主席習近平25日在北京人民大會堂，會見訪華的美國加州州長紐森。習近平指出，中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。他希望紐森此行增進雙方相互了解，為擴大中國同加州合作、推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用。中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大，雙方完全可以加強這方面合作，打造成中美關係發展新亮點。



紐森表示，世界上沒有任何其他國家關係，比美中關係更重要，贊同習近平關於發展美中關係應該秉持的原則，願密切在氣候變化、新能源等領域合作，加州願做中國長期、穩定、強勁的合作夥伴。

韓正：中美關係出現止跌企穩勢頭



國家副主席韓正、外交部部長長王毅，較早時亦分別與紐森會面。韓正表示，近期中美關係出現止跌企穩勢頭，中美兩國政府、社會各界和地方應該加強溝通、交流與合作，共同推動中美關係實現健康穩定發展。希望紐森此行為促進雙方交流合作、改善發展中美關係注入正能量。



紐森：美中脫勾不理性，「仇亞」情緒須反對



王毅在會面中表示，紐森此次中國之行，符合加州民眾的願望，符合美國人民的利益，符合國際社會的期待。希望加州繼續為推動美方客觀友善看待中國發展振興、重歸理性務實對華政策發揮建設性作用。

紐森表示，美中脫勾不是理性選擇，「仇亞」情緒必須反對。無論形勢如何變化，加州將繼續是中國的可靠夥伴，願同中方加強氣變、創新、人文等各領域合作，共促發展繁榮。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明