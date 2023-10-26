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《神州經脈》王毅或見拜登，傳高層嚴查地產金融腐敗，A場三連升

26/10/2023

　　美股科技板塊急跌影響，滬深互聯網、半導體等板塊今早（26日）領跌，拖累滬深股市低開回吐，基建、地產板塊亦見跌浪，但在銀行股穩盤坐鎮下，加上電力、汽車、化纖、通訊設備等板塊午後突拉升，滬綜指午後倒升，全日升0.48%，三連升，報2988.3點，深成指升0.4%，創業板指由跌約1%逆轉至升0.65%。

 

（資料圖片）

 

　　大市活躍度稍降，兩市全日成交8425億元，按日減少3.6%。外資全日淨流入超過12億元，結束連續八個交易日流出。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後，早盤曾抽升至日內高位7.3126，但之後反覆向下，尾盤更跌穿7.32，低見7.3203，最終收報7.3182，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，兩連跌，創9月8日以來逾一個半月新低。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1784，較上個交易日升1點子，三連升，續創10月13日以來近兩周新高，較市場預測強逾1480點，上個交易日報7.1785。

 

今日新聞精選

 

1. 神舟十七號載人飛船今日11時14分順利發射升空，與火箭成功分離並進入預定軌道，將採用自主交會對接模式，對接中國太空站天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體，對接過程約6.5小時。神十七的三名航天員湯洪波、唐勝杰、江新林狀態良好，將在中國太空站駐留6個月，明年4月返回地球。與神十七航天員完成在軌輪換後，神十六的三名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮將於本月31日返回東風著陸場。

 

2. 中央外辦主任兼外交部長王毅應美國國務卿布林肯邀請，本周四至六訪問美國，據《路透》引述兩位知情的美國官員透露，王毅本周五將在白宮會見美國國家安全顧問沙利文，屆時王毅可能會親自會見拜登。報道指，王毅和拜登之間可能只是非正式會晤，但這也是今年9月新德里G20峰會以來拜登與中國政府官員的最高級別互動。白宮拒對有關報道置評。

 

3. 外電引述知情人士透露，華為新款智能手機所用先進處理器，是由中芯國際使用荷蘭光刻機龍頭ASML設備生產，沒有跡象表明ASML銷售違反出口管制。另據市場調研機構Counterpoint手機銷量月度報告顯示，今年第三季，中國智能手機銷量同比下降3%，同比降幅收窄，表明市場可能已經見底。其中華為在8月底發售Mate 60 Pro，極大地推動了華為今年第三季的智能手機銷量，同比增長37%。

 

4. 恒大上月底突然撤回境外債重組方案，其於香港法院的清盤聆訊在即，但外媒傳恒大沒有在截止日期前提交清盤呈請的辯護文件；而另一家內房龍頭碧桂園被指尋求國資援助但遭拒，外界猜測中國政府已明確態度，不會出手救助陷入債務泥潭的房企。據《華爾街日報》引述熟悉北京決策層的人士指，中國國家主席習近平曾對官員指出，房地產行業必須受到擠壓，所以當局不同意協助房企進行債務重組，或者提供資金讓房企保交樓等政策建議，且習近平明確表示他可以容忍房地產問題導致經濟增長放緩，但反腐敗必須進行到底。因此中國政府正將調查範圍擴大到為恒大風險行為提供便利的銀行家和金融機構，並對恒大20家最大債權人特別關注，包括中行和民行。

 

5. 國家主席習近平昨日在北京人民大會堂會見訪華的美國加州州長紐森。國家副主席韓正、外交部部長長王毅，較早時亦分別與紐森會面。習近平指出，中美關係基礎在民間，希望紐森此行增進雙方相互了解，為擴大中國同加州合作、推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用，並指中美應在綠色發展、應對氣候變化等領域加強合作，打造成中美關係發展新亮點。國家發改委主任鄭柵潔亦會見了紐森，雙方就加強綠色低碳領域交流合作交換意見，並簽署了加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄。

 

6. 巨量引擎城市研究院聯合抖音生活服務發布《2023抖音新茶飲賽道專題報告》，據中國連鎖經營協會數據，中國新茶飲市場規模從2017年的422億元增長至2021年的1003億元，年複合增長率超20%。2020-2022年市場規模增速下滑，2023年新茶飲市場規模預計達到1450億元。數據顯示，2022年底在業的新茶飲門店總數約486萬家，比2020年底增長超28%。另在2023年3月發布的《2023中國餐飲加盟品牌TOP100入圍品牌》，蜜雪冰城、書亦燒仙草、古茗、茶百道等茶飲品牌門店數量達6000家以上。

 

7. 外媒指，中國正著手實施「中央加槓桿、地方去槓桿」舉措，國務院9月底向金融機構發文，點名全國12個高風險地區，除國家支持的重點項目之外不得新增其他政府投資項目，例如火車站和發電廠等將不被批准興建。12個高風險地區包括貴州省、雲南省、遼寧省、吉林省、天津市和重慶市等。報道指，當局允許新增的政府項目僅包括跨流域跨省重點基礎設施項目、城中村改造、「平急」兩用基礎設施建設以及保障性住房等，而且國務院要求該12個高風險地區的城投平台債務增速「不得超過該地區平均企業貸款增速」。

 

8. 人民銀行昨召開拒收人民幣現金專項整治工作動員部署會，會議指出，當前整治拒收現金工作面臨新形勢、新情況，需進一步加大工作力度，常態化開展綜合整治。自2023年10月起，整治拒收現金會商機制成員單位聯合開展為期半年的整治拒收現金專項行動。成員單位及各相關單位要聚焦民生、重點領域，密切配合，做好全面摸排、依法處罰、警示曝光、宣傳引導等各項工作，有力有效推進專項整治，在全社會進一步鞏固拒收現金違法的共識，提升公眾使用現金的便利性。

 

撰文：經濟通中國組

 

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