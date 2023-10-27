李克強病逝｜中國國務院前總理李克強病逝，終年六十八歲

據《央視新聞》報道，國務院前總理李克強逝世，終年68歲。



報道稱，李克強近日在上海休息，昨天（26日）因突發心臟病，經全力搶救無效，今天凌晨零時10分在上海逝世。

2013年出任總理，今年3月卸任



李克強1955年7月生於安徽定遠，在「文革」動盪歲月中度過了青少年時代，當過知青，白天揮汗田間，夜晚挑燈苦讀。恢復高考後，從安徽鳳陽縣大廟公社考入北京大學法律系，於1976年5月加入中國共產黨。他在北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，亦擁有法學學士、經濟學博士學歷。



李克強的路徑一步步由基層邁向權力中樞。早年曾在共青團任職，擔任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，隨後於1998年調任河南省，任職河南省委書記、省長、省人大常委會主任。2004年起調任遼寧省委書記。



李克強於2007年進入中央，任中央政治局常委；2008-2013年，任國務院副總理、黨組副書記；2013-2023年，任中央政治局常委，國務院總理、黨組書記。

撰文：經濟通中國組

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