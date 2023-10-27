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國壽投資損手盈利暴跌大行齊降目標，股價縱下挫未宜急撈

27/10/2023

　　內地股市表現不濟，拖累內險股業績，中國人壽(02628)第三季盈利只有5300萬人民幣，按年暴跌99%，對於一家全國性保險央企而言，幾乎可說盈利清零，公司解釋主要是受投資收益下滑拖累。國壽績後遭多家大行下調目標價，指其業績遜預期，新業務價值增長亦見放緩，表現較主要同業差。國壽今日（27日）曾急挫逾半成，半日跌幅雖稍為收窄，但仍於低位徘徊，看來未宜低撈。

 

（Shutterstock）

 

第三季純利按年跌99%　首三季新業務價值增14%


　　中國人壽指，受權益市場持續低位運行影響，投資收益同比下降，第三季中國企業會計準則下純利為5300萬人民幣，較去年同期調整後數據跌99.1%；營業收入1557.38億人民幣，按年跌9.8%。


　　今年首三季，中國企業會計準則下純利為162.09億人民幣，按年跌47.8%；每股基本收益0.57元人民幣；營業收入7093.33億人民幣，按年增1.2%。首三季保費收入達5787.99億人民幣，按年增4.5%；新單保費達1966.56億人民幣，增14.8%，其中首年期交保費為1059.82億人民幣，增16%。保費收入、新單保費、首年期交保費規模與增速均創近3年同期新高。新業務價值則按年增長14%；續期保費3821.43億人民幣。

 

國壽：今年整體投資收益承壓　是保險業共同面對難題

 

　　中國人壽表示，複雜嚴峻的資本市場環境下，公司投資收益持續承壓。第三季國內債券利率低位波動，中樞進一步下行，固定收益類資產配置壓力持續；股票市場延續低位震盪，公開市場權益品種收益壓力進一步加大。副總裁劉暉表示，第三季股票市場持續低迷且結構分化比較明顯，導致公司權益投資同比下滑，同時疊加低利率環境下固收期內收益的下行，所以公司今年整體的投資收益承壓，目前這也是保險行業共同面對的一個難題。

　　另中國人壽指，公司堅持有效隊伍驅動業務發展，穩步推動銷售隊伍向專業化、職業化轉型。截至第三季末，總銷售人力為72萬人，其中個險銷售人力為66萬人；隊伍質態優化，隊伍產能提升，個險板塊月人均首年期交保費同比提升28.6%。而截至第三季末，核心償付能力充足率達161.25%，綜合償付能力充足率達232.68%，持續保持較高水平。

 

高盛：業績遜預期恐影響派息　目標價降至14.5元


　　高盛發表研報指，國壽第三季業績遜預期，主要受投資收益疲弱影響，在市況持續弱勢下，估計第四季盈利仍然面對逆風，因此將其全年盈利預測下調9%至417億人民幣，相信投資者關注盈利弱勢會否影響全年派息，在舊會計準則下，國壽首9個月盈利按年倒退48%，而根據之前的指引，派息會按舊會計準則下盈利水平而定。管理層指，留意到相關壓力，會研究在全年業績時回應投資者的關注。高盛將其全年每股派息預測上調至0.65元人民幣，與2021年度相同，按新會計準則的盈利預測，派息比率為44%。


　　另高盛指，國壽首9個月新業務價值增長14%，較上半年的20%增幅放緩，相信主要因為產品重新定價，以及當局加強銀保監管帶來干擾，不過相信新業務價值利潤率得以提升，主要因為保單年期較長及渠道開支減低，將目標價由15.5元降至14.5元，評級「買入」，該股股息率約5%，與同業相若，但估值較同業見折讓，而核心償付能力比率屬該行覆蓋同業中最佳，為短期市況波動提供緩衝，支持股價表現。

 

美銀：盈利疲弱股息政策未定　下調盈測目標價降至14元


　　美銀證券表示，國壽第三季盈利疲弱，部分是由於會計準則變動。總投資報酬率為2.81%，低於2023年上半年的3.41%。首9個月的新業務價值按年增14%，而上半年則增20%，意味第三季新業務價值按年降12至18%，符合市場預期。管理層提到，由於會計準則的變化，今年的股息政策尚未確定，下調集團2023年的盈測61%，並在投資回報預測下調情況下，降低公司2024至25年盈測17至18%，目標價由16.5元下調15%至14元，維持「買入」評級。

　　另美銀證券提到，根據公司策略，國壽今年第二季和7月出售終身壽險時更謹慎，認為當低利率環境持續時，該產品或會導致未來損失，不過該策略於短期內將導致集團增長緩慢。預計隨著需求復甦和推出新銷售活動，國壽及其他主要保險公司表現將在明年第一季出現復甦。

 

滙證：Ａ股減值損失或進一步增加　目標價降至11元

 

　　滙證指，中國人壽今年首9月新業務價值按年升14%，新業務銷售亦按年升22%，但第三季則按年跌43%，關注其新業務價值增長的可持續性。而預期受內地股市波動影響，相關減值損失或進一步增加，令投資收益率持續受壓，影響盈利透明度，下調其2023年淨利潤預測51%，主要反映第三季較低的投資收益及較高減值開支，並調低對公司2023至25年各年壽險新業務價值預測介乎1%至2%，維持「持有」評級，目標價由12元降至11元。

 

　　野村指，中國人壽首9個月純利差過預期，主要受累投資收入疲弱，若果根據IFRSs新會計準則，首9個月純利按年跌36%至355億人民幣，第三季淨虧損6.1億人民幣。而首9個月新業務價值按年升14%，符合該行預期，惟在上半年按年增長20%下、反映第三季按年有單位數跌幅，表現較主要同業差，因為公司在銷售3.5%高息保險產品方面未及同業進取，以及較同業更早轉向「開門紅」銷售，將目標價由17.16元降至15.68元，評級「買入」。

陳政深：國壽業績乏善可陳或跌至8元　內險股僅財險人保可吼

 

（陳政深）

 

　　艾德金融董事陳政深認為，國壽業績乏善可陳，盈利及收入欠缺增長動力，資產受內地債券及A股市場拖累。值得留意，內地經濟很受外貿影響，內需也要靠外貿帶動，但現時與歐美國家關係差，而最近增發一萬億元國債支持基建，除令財政赤字率史無前例升至3.8%外，市場反應料亦冷淡，最終相信仍由國企埋單。此外，在經濟疲弱下，內地民眾也不會熱衷購買保險產品，而理財產品近年又頻現違約爆煲，民眾對其缺乏信心。總之，金融及融資市場表現不濟對保險公司不利，內險股除偏向財險類的股份如財險(02328)及人保(01339)外，都不值得吸納，其中國壽早前已跌穿11元頸線支持，量度跌幅可跌至8元。

 

　　國壽半日跌2.61%收報10.46元，最多跌5.59%至10.14元，成交3.73億元。其他內險股亦受拖累，平保(02318)跌1.36%報39.85元，太保(02601)跌0.32%報19元，人保跌1.12%報2.64元，財險跌1.37%報9.33元，新華保險(01336)跌4.01%報17.72元，太平(00966)跌2.59%報7.14元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

另外，恒豐證券資產管理部總裁連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評國壽及大市，立即重溫

 

 

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