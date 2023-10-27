《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%

滬深股市打響年內第三次三千保衛戰，即使中央政府釋放重磅寬鬆訊號，對資本市場利好仍然有限。去到今天（27日），官媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉好，內需股急漲，滬綜指早段一度攻上3000關，但受累保險板塊拉跌，阻力仍在，但到午後醫藥股因利好消息出現一波炒作，A股走上吃藥喝酒行情，滬綜指全日收市升0.99%，報3017.78點，時隔一周終於回歸三千點關口，全周累計升1.16%，終結三連跌。深成指漲2.14%，創業板指更飆2.88%。

國務院前總理李克強心臟病發，今日凌晨在上海離世，享年68歲。（AP圖片）

市場久違見鑊氣，兩市全日成交推高至9644億元（人民幣．下同），是8月30日以來新高，按日增長14.5%，外資午後顯著流入，全日淨流入46.7億元，規模是自10月12日以來最高。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開後回吐部分漲幅，收報7.3166，較上個交易日4時30分收盤價小升16點子，止兩連跌，全日在7.3101至7.3183之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1782，較上個交易日升2點子，四連升，續創10月13日以來兩周新高，較市場預測強逾1300點；上個交易日報7.1784。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，國務院前總理李克強逝世，享年68歲。報道稱，李克強近日在上海休息，昨天因突發心臟病，經全力搶救無效，今天凌晨零時10分在上海逝世。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示「沉痛哀悼」，對外媒追問相關細節，毛寧請對方「關注稍後發布的訃告」，有關外國政要是否赴中的安排，會適時公布。

2. 正在訪美的中共中央政治局委員、外交部長王毅在當地時間周四於華盛頓與美國國務卿布林肯舉行會談後，雙方將於周五上午繼續會談。王毅在首日會談開始前表示，期望穩定中美關係，減少作出錯誤判斷，並使雙方關係重回健康、穩定及可持續發展的水平。另中美金融工作組周三（25日）以視頻方式舉行第一次會議，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通，且雙方同意繼續保持溝通。

3. 財政部公布，1-9月國有企業利潤總額34797.5億元，同比增長4.3%，營業總收入619,689.5億元，同比增長3.9%。

4. 國家統計局公布，1-9月全國規模以上工業企業實現利潤總額54119.9億元，同比下降9%，降幅比1-8月份收窄2.7個百分點。首三季規上工業企業利潤同比下降9%，其中第一、二季分別下降21.4%、12.7%，第三季增長7.7%，在連續五季同比下降後首次轉增。9月規上工業企業利潤同比增長11.9%，連續兩個月實現兩位數增長。

5. 全國31個省區市均已公布第三季經濟成績表。有17個省區市首三季GDP增速跑贏全國的5.2%，西藏以9.8%領先，其次是海南9.5%、內蒙古7.2%。河北5.2%增速與全國持平。經濟總量方面，廣東首三季GDP總量依然穩居31省區市首位，為96161.63億元，緊隨其後的是93180億元的江蘇；第三位是68125億元的山東，浙江則以59182億元排第四。

6. 華為今日發布2023年前三季度經營業績，實現銷售收入4566億元人民幣，同比增長2.4%，淨利潤率16%。華為輪值董事長胡厚崑表示，公司經營結果符合預期，未來將持續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，不斷提升產品和服務競爭力，為客戶、夥伴和社會創造更大價值。

7. 中國民航局公布，第三季民航全行業完成運輸航空飛行340.9萬小時，同比增73.4%，較2019年同期增長7.1%；累計飛行137.3萬架次，同比增長65.7%，較2019年同期增長5.5%。第三季民航客運規模創季度新高，全行業共完成旅客運輸量1.8億人次，同比增長108.3%，較2019年同期增長2.6%。航班正常率為77%。另據文旅部今年前三季國內旅遊數據，國內旅遊總人次36.74億，按年增15.8億或75.5%；前三季居民國內出遊總花費3.69萬億元，按年增1.97萬億元或114.4%。

8. 《未成年人網絡保護條例》明年起施行，其中針對未成年人用戶數量巨大，或者對未成年人群體具有顯著影響的平台提出特殊義務要求，包括提供未成年人模式或者設置未成年人專區、建立健全未成年人網絡保護合規制度體系、制定未成年人網絡保護專門平台規則、停止為侵犯未成年人合法權益的平台內產品或者服務提供者提供服務等。此外，網絡遊戲服務提供者應當建立、完善預防未成年人沉迷網絡的遊戲規則，並根據不同年齡階段未成年人的身心發展特點和認知能力，對遊戲產品進行分類。

撰文：經濟通中國組

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