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溫傑：恒指已反映大部分負面因素，料16800－17500區間上落

30/10/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國9月核心PCE反應通脹下行速度有放慢跡象，會否影響聯儲局本周四（11月2日）的議息決定？上周恒指累計升逾1.3％，跑贏A股及美股，預計港股向好勢頭可維持多久？有甚麼利好因素令港股可擺脫弱勢？美國科技股上季業績表現參差，拖累納斯達克綜合指數向下，相反科技指數全星期升近4％，會否吸引資金回流港股？內銀股陸續公布業績，撥備前利潤(PPOP)數據大公開！另外，普遍內銀股的淨利息都有所收窄，從而拖累淨利息收入及派息等，哪些股份率先受累？

 


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