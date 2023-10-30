內銀淨息差續收窄收入減遭大行唱淡，派高息也揸唔過？

內銀股陸續公布業績，儘管盈利普遍仍按年增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等大環境影響下，普遍淨息差收窄連跌7季，淨利息收入及整體收入均下跌。績後部分內銀遭大行下調目標價，今早(30日)全線下挫，其中工行(01398)第三季盈利幾乎零增長，營業收入跌6.61%，瑞銀指其表現遜預期，僅予「中性」評級。野村亦指郵儲銀行(01658)業績遜預期，將目標價降至5.53元，股價半日急插7%。內銀即使派高息也揸唔過？

（Shutterstock）

工行第三季純利按年增0.03% 首三季淨利息收入降4.7%

工行(01398)第三季純利為949.29億元(人民幣．下同)，按年增長0.03%，營業收入1946.14億元，按年跌6.61%；首三季淨利息收入5015.26億元，下降4.72%，淨息差為1.67%，相比2023年上半年的1.72%相差5個百分點。非利息收入1219.94億元，下降3.34%，其中手續費及佣金淨收入992.31億元，下降6.07%。計提各類資產減值損失1478.15億元，下降12.86%，其中貸款減值損失1331.44億元，增長2.04%。截至2023年9月30日，不良貸款餘額3499.95億元，比上年末增加288.25億元，不良貸款率1.36%，下降0.02個百分點。撥備覆蓋率216.22%，上升6.75個百分點。

農行第三季純利按年增7.8% 首三季淨利息收入降3.2%



農行(01288)第三季純利為741.22億元(人民幣．下同)，按年增7.76%，營業收入1678.54億元，按年跌3.43%；首三季淨利息收入4336.28億元，按年下降3.2%，淨息差為1.62%，按季收窄4個百分點，手續費及佣金淨收入667.57億元，下降0.89%。信用減值損失1295.76億元，按年減少139.97億元。截至2023年9月30日，不良貸款餘額2998.41億元，比上年末增加287.79億元；不良貸款率1.35%，比上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率304.12%，比上年末上升1.52個百分點。



至於之前公布業績的建行，第三季純利為881.1億元，按年增長2.63%，經營收入1824.71億元，按年跌2.14%。首九個月利息淨收入4684.25億元，較上年同期減少3.05%。淨利息收益率為1.75%，淨利差為1.55%，較上年同期均下降30個基點。手續費及佣金淨收入949.07億元，較上年同期增長0.04%。減值損失1244.13億元，較上年同期減少171.64億元。

瑞銀：工行第三季表現遜預期 滙證：建行收入或仍受壓

瑞銀發表研報指，工行第三季稅後淨利潤按年無錄升幅，遜於該行預期，且較上半年增長1.2%有所放緩；季度收入按年跌6.6%，同樣遜於預期以及上半年表現，認為這是受淨利息收入疲弱、手續費收入表現欠佳，及外匯產品的經營虧損擴大等一攬子因素影響。工行第三季淨息差按年收窄11基點至1.57%，表現差過其他國有銀行，這或由於貸款收益減少，及存款成本上升等。而在現時資本市場受挑戰，及政策指導降費以扶助實體經濟下，期內淨手續費收入按年跌12.9%，予「中性」評級，目標價4.45元。

另瑞銀指，農行第三季稅後淨利按年升7.8%，較上半年增速3.5%加快，優於該行預期，主要是由於減值支出下降，儘管收入稍遜該行預期，淨息差按季下降5個基點至1.55%，符合該行預期。農行預計第四季收入和淨息差的下降趨勢將持續，貸款成長前景方面，預計縣域及涉農銀行業務將帶來強勁增長動力，預期市場反應正面，予目標價3.1元及「中性」評級。





滙證指，建行今年首九月及第三季的每股盈利分別按年升2.6%及1.1%，其第三季的每股盈利具有韌性，但淨息差的收縮幅度則大於預期，穩健的每股盈利和資本比率有助今年派息，但其收入則可能仍面臨壓力。建行第三季業績好壞參半，下調其2023至2025年度盈利預測1.1%、3.5%以及3.7%，以反映出對收入方面的憂慮，將目標價由6.8元降至6.3元，維持「買入」評級。

招行第三季純利按年升1.7%營收跌5% 郵儲行第三季少賺2.4%

招行(03968)第三季純利381.38億元，按年升1.7%，期內營業總收入812.24億元，按年跌5%。首三季純利1138.9億元，按年升6.5%；營業總收入2581.33億元，跌1.9%；實現淨利息收入1622.86億元，按年增0.1%；實現非利息淨收入979.45億元，按年下降4.64%。截至報告期末，集團不良貸款餘額617.94億元，較上年末增加37.9億元；不良貸款率0.96%，與上年末持平；撥備覆蓋率445.86%，較上年末下降4.93個百分點；貸款撥備率4.27%，較上年末下降0.05個百分點。首三季集團淨利差2.07%，淨利息收益率2.19%，按年分別下降23和22個基點。

郵儲銀行第三季純利為260.91億元，按年跌2.38%；營業收入832.15億元，按年跌0.41%。首三季純利錄756.55億元，按年增2.45%；營業收入2603.72億元，按年增1.24%，其中利息淨收入2118.47億元，增3.12%；淨利息收益率2.05%，淨利差2.03%；手續費及佣金淨收入237.15億元，增長0.32%；信用減值損失211.49億元，按年下降32.77%。截至2023年9月30日，不良貸款餘額646.61億元，較上年末增加39.25億元；不良貸款率0.81%，較上年末下降0.03個百分點。

交行(03328)第三季純利231.27億元，按年跌2.98%；淨經營收入618.24億元，按年跌4.61%。首九個月純利691.66億元，按年增1.88%；經營收入1991.31億元，按年增1.65%；利息淨收入1241.25億元，較上年同期減少3.02%；淨利息收益率為1.3%，按年下降20個基點；手續費及佣金淨收入341.15億元，按年減少2.23%。資產減值損失490.53億元，按年減少5.95%。於9月底止，集團不良貸款餘額1044.86億元，較上年末增6.05%；不良貸款率1.32%，較上年末下降0.03個百分點。

野村：郵儲行第三季業績遜預期 目標價降至5.53元

野村指，郵儲行第三季業績遜預期，是受到非利息收入及淨息差收窄影響。郵儲行第三季淨利潤按年跌2%至260億人民幣，較預測低7%。撥備前利潤(PPOP)按年減13%至340億人民幣，較預期低16%；營業收入按年基本持平於830億人民幣，比預期低6%。貸款總額按年增12%，但受淨息差收窄拖累，第三季淨利息收入僅增5%。今年首九個月，郵儲行淨息差按年減18個基點，可能是由於LPR下調和融資成本穩定，將目標價由5.92元降至5.53元，評級為「買入」。

溫傑：內銀撥備前利潤齊跌要小心 內地減息息差收窄未完



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指以撥備前利潤來看，內銀業績很差，純利經過「化妝」，不能以此判斷業績好壞。內銀業績主要看收入，其次看支出，再看減值撥備，最後才看盈利，今次內銀收入市場已預期表現不會好，而受內地減息影響，淨息差全皆收窄，利息收入大多倒退，加上內地經濟差令佣金收入減少，故整體收入下跌。至於為何純利不是跌很多甚至只是持平，主要因減值大幅減少兩至四成，惟所謂信貸或資產減值有一定彈性，通常業績差就減少，業績好就增加，故所有大行報告都會看PPOP多於看純利。招行第三季PPOP跌4.1%，建行跌5%，工行跌9.5%；而郵儲行更跌12.6%，遠差於預期跌8.8%，股價不跌才怪。縱使有人指內銀估值便宜派息高，但看來要小心。

（《開市Good Morning》節目截圖）

溫傑又指，內地減息、內銀息差收窄未完結，若以較低利息借錢給信貸較低的人渡過難關，已預計有不還錢風險，繶要有人「埋單」，內銀淨息差跌第八季也不出奇。而以現時經濟情況，要靠內銀犧牲部分盈利救經濟一定對營運有影響，故內銀市帳率(PB)不足一倍有因。中行今日才公布業績，也難寄予厚望，若較預期及其他內銀稍好已可「收貨」，有貨惟有續持有。至於郵儲行，近兩季PPOP表現都很差，它與招行在內銀中估值較高，萬一業績不對辦沽壓一定重，惟有貨不宜現價低沽，可稍為反彈才考慮換馬。郵儲行雖有8厘息，但只要股價跌3%已衰過做定存。

今早內銀股普遍下挫，除郵儲行急跌7%外，招行及交行亦插約半成，惟未公布業績的中行跌不足2%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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