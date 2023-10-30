《午市前瞻》恒指本周萬七料有支持 藥明生物有望見56元

恒生指數半日報17349，跌49點或0.3%，主板成交近513億元。恒生中國企業指數報5919，跌59點或1%。恒生科技指數報3820，升14點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中芯(00981)及小米(01810)；騰訊收報294.2元，升1.4元或0.5%，成交20.31億元；中芯收報23.8元，升1.05元或4.6%，成交12.42億元；小米收報13.94元，升0.42元或3.1%，成交11.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。

(翰森製藥網頁截圖)

聶振邦：料本周17000至17500橫行

恒指期結日走勢反覆，今早低開後回升，但觸及10天線後有沽壓。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股暫時觀望氣氛濃厚，雖然大市成交有所回升，但若未來兩三日不能維持於1000億元以上，預期大市本周將於17000至17500橫行為主。但他認為，本周要大幅跌穿17000機會較細，預計最多會輕微試穿17000，看好恒指每天都可企穩在17000以上收市。

君實生物守穩22元可追



醫藥股連日落鑊，消息面上，君實生物(01877)公布旗下用於鼻咽癌治療的生物製品，已獲美國藥監局批准上市，成為美國首款及唯一獲批用於鼻咽癌治療的藥物，也是FDA批准上市的首個中國自主研發和生產的創新生物藥。市場憧憬再有其他中國研發藥物獲批，多隻製藥股借勢炒起。

聶振邦指，君實生物技術走勢上暫以22元為關鍵水平，該位為9月初開市的水平，若今明兩日能企穩22元，則可小注入手博上25元。若以部署藍籌為主，則可留意藥明生物(02269)，最新消息指，集團分拆旗下藥明合聯獲通過聆訊；分拆利好消息下，藥明有望成功突破3月以來的50元阻力，如能企穩50元，則可上望56元至58元。

翰森製藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

君實生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中生製藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

和黃醫藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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