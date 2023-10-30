滙控季績稍遜預期惟擬再回購，又屆跟車吸納時？

滙控(00005)今日(30日)中午公布第三季業績，按列帳基準，季內除稅前盈利按年升1.4倍至77.14億美元，低於大摩及中金分別預料的82.98億美元及87.51億美元，亦低於集團早前預料達80.97億美元，季息則維持每股派0.1美元。盈利增幅主要因加息帶動淨利息收益增長，以及去年第三季計劃出售法國零售銀⾏業務相關的減值23億美元不再出現。季內收入按年增40%至162億美元，則大致符合預期。另集團宣布擬進一步回購最多達30億美元股份，較市場預期20億美元多，且回購料於短期內展開。滙控今早一度跌逾2%，午間收市前轉跌為升，績後窄幅爭持，收市跌逾1%報57.2元。若仍看好集團前景，應如何部署？

（資料圖片）

第三季列帳基準稅前盈利按年升1.4倍 列帳基準收入增40%

滙控公布，截至今年9月底止第三季列帳基準除稅前利潤為77.14億美元，按年升1.4倍，當中香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤升19.7%至40.83億美元，董事會已通過派發第三次股息每股0.1美元。第三季列帳基準收入增加47億美元，增幅為40%，達到162億美元，原因是加息環境支持其所有環球業務的淨利息收益增長，以及非利息收益增加。預期信貸損失及其他信貸減值準備為11億美元，與2022年第三季相若。季內提撥主要為第三級提撥，包括與內地商用物業行業有關的5億美元。淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點；普通股權一級資本比率為14.9%，較第二季上升0.2個百分點；平均有形股本回報率為14.6%。

而今年首9個月列帳基準除稅前盈利為293.71億美元，按年升1.4倍。增幅部分是因2022年首9個月錄得減值23億美元，與計劃出售法國零售銀行業務相關，而當中21億美元已於2023年首9個月撥回，原因是出售變得較不明朗。此外，2023年首9月就收購英國矽谷銀行確認暫計增益16億美元。另首9月收入增加170億美元，增幅為47%，達到530億美元，當中包括各項交易的有利影響。有關增幅亦反映淨利息收益增加61億美元，集團旗下所有環球業務均錄得增長。期內淨利息收益率為1.7%，按年上升37個基點；預期信貸損失為24億美元，2022年首9個月則為22億美元。



滙控：連續三季取得強勁表現 擬再回購最多達30億美元股份



滙控行政總裁祈耀年表示，集團已連續三季取得強勁的財務表現，正逐步實現2023年有形股本回報率約達15%的目標。受利率環境支持，集團於所有業務和地區廣泛錄得良好增長。財富管理業務亦進一步受到認可，季內吸引新增投資資產淨額340億美元，財富管理金額較去年增長12%。集團擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須予注意項目。



祈耀年又表示，自2023年以來，已三度宣布回購股份，總額達70億美元，並已宣派三次季度股息，總計每股達0.3美元。這凸顯集團在持續投資於業務增長之餘，亦擁有雄厚的分派能力。集團擬進一步回購最多達30億美元股份，預計將於短期內展開，並於2024年2月21日公布2023年全年業績前完成。進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。

集團又指，將繼續致力於2023及2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重大收購及出售的影響，並預計2023年的淨利息收益將達到350億美元以上，而用於生成交易及公允值收益的淨利息收益之列帳資金成本將超過70億美元。集團又預計，2023年的預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點，將繼續密切監控內地商用物業行業相關的風險承擔，而未來經濟前景仍然存在不確定性，尤其是英國。

滙控料內房困難情況將持續兩季 對現時撥備水平感滿意

滙控財務總監艾橋智(Georges Elhedery)則指，內房行業正在面對調整，預期困難情況將會持續兩個季度。對早前緩解該行業壓力所推出政策感到鼓舞，亦對現時集團的撥備水平感到滿意，短期內房將面臨一定挑戰，但中長期方面持建設性看法，又指現時集團在商業房地產方面的撥備仍在該行指引的預期信用損失範圍內。此外，集團正受惠於現時的利率環境，預期集團明年的資產負債表及貸款帳簿會有所增長，並將為淨利息收入帶來額外動力，亦預期加拿大業務及法國零售業務的出售將於明年第一季完成，料完成出售加拿大業務後，將派發特別股息21美仙。

鄧聲興：業績中規中矩回購可撐股價 料於55至64元間上落



（鄧聲興）



意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，滙控業績中規中矩，首9月收入按年增47%，淨利息收益率升37個基點，第三季平均有形股本回報率亦達14.6%，表現合格，而回購增至30億美元料對股價有支持。另滙控與內房相關撥備只佔極小部分，不似渣打(02888)，不需太擔心。至於股價為何會由65元反覆下跌，主要受美國債息倒掛影響，短債息高於長債息，不利銀行息差。不過，滙控股價愈跌近250天線約55元，支持力愈大，料續於55至64元之間上落。

滙控收市跌1.46%報57.2元，成交15.95億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，渣打跌1.86%報58.2元，中銀香港(02388)跌1.44%報20.6元，恒生(00011)跌1.21%報89.75元，東亞(00023)跌2.83%報9.28元，大新銀行(02356)跌1.75%報5.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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