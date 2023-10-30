滙控績後窄幅爭持，擬進一步回購最多30億美元股份

滙控(00005)今日公布業績，今早一度跌逾2%，午間收市前轉跌為升，期間公布首九個月業績，午後股價暫處爭持狀態，現升不足0.1%，報58.1元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅1.8%。該股成交約1326萬股，涉資7.63億元。



滙控公布，今年首9個月列帳基準除稅前盈利為293.71億美元，按年升1.4倍，反映業績因利率上升而持續受惠；而今年8月初公布截至今年6月底止中期列帳基準稅前盈利216.57億美元，按年升1.47倍。



收購英國矽谷銀行確認暫計增益16億美元



增幅部分是因2022年首九個月錄得減值23億美元，與計劃出售法國零售銀行業務相關，而當中21億美元已於2023年首九個月撥回，原因是出售變得較不明朗。此外，2023年首九月亦就收購英國矽谷銀行確認暫計增益16億美元。期內，固定匯率除稅前利潤按年升1.5倍至293.71億元。



今年首九月收入增加170億元，增幅為47%，達到530億元，當中包括各項交易的有利影響。有關增幅亦反映淨利息收益增加61億元，集團旗下所有環球業務均錄得增長。按固定匯率基準計算，收入增加51%，達到530億元。期內淨利息收益率為1.7%，按年上升37個基點；預期信貸損失為24億美元，2022年首九個月則為22億美元。



進一步回購最多達30億美元股份



滙控行政總裁祈耀年在業績報告中表示，集團擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須予注意項目。



他表示，集團已宣布派發第三次股息每股0.1美元，並擬進一步回購最多達30億美元股份。預計股份回購將於短期內展開，並於2024年2月21日公布2023年全年業績前完成。進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。

撰文：經濟通市場國金組