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施政報告 | 政府擬2027年或之前啟動北部都會區主要項目收地

30/10/2023

　　政府公布《北部都會區行動綱領》，當局會在明年或之前為所有新土地發展項目建議土地用途和發展方向，2027年或之前為所有主要發展項目啟動收地程序，2032年或之前完成平整新發展土地，和落成新增單位各四成。

 

 （資料圖片）

 

　　政府預計，隨著各項目推進，北都會在未來5至10年漸見雛形，並在20年內大致完成發展。首5年發展包括洪水橋／廈村用作安置的首批公營房屋明年入伙；流浮山發展方案出台；北環線主線工程會展開；古洞站啟用；新皇崗口岸聯檢大樓建成等。

 

　　在2029至2033年，港鐵(00066)屯馬線洪水橋站就會啟用，古洞北政府聯用辦公大樓及聯用綜合大樓工程亦會完成，亦會大致完成北區醫院擴建工程。當局又預計，新田科技城首批公營房屋於2031年入伙。

 

交椅洲人工島擬建鐵路延至洪水橋 接駁港深西部鐵路

 

　　發展局局長甯漢豪表示，計劃興建的港深西部鐵路，將會由洪水橋至前海，全長約18公里，由港鐵屯馬線洪水橋站附近位置出發，途經廈村和流浮山，跨越后海灣經深圳灣口岸接入前海，配合內地交通網絡。港深兩地政府首階段研究已完成，至於包括鐵路方案的規劃、初步工程可行性、效益、環境影響，以及建設和營運安排等研究，預計明年年中完成。

 

港島西至洪水橋鐵路全長30公里

 

　　當局建議將交椅洲人工島項目計劃的策略性鐵路，向北延伸至洪水橋，並接駁規劃中的港深西部鐵路計劃。擬議的港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，途經交椅洲、欣澳及屯門東。

 

　　屯馬線洪水橋站方面，計劃將設於現有天水圍站及兆康站之間，預計於明年展開建造工程，2030年完工。兩地政府同意在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，正積極研究推行「合作查驗、一次放行」通關模式，以加強口岸的處理容量。

 

撰文：經濟通採訪組

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