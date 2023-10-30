《神州經脈》官媒放風降準，A股成交破萬億，恒大清盤聆訊再押後

三千保衛戰打響，滬深股市今日（30日）五連升，半導體及醫藥股落鑊，帶動成交顯著上升，全日兩市成交達到10381億元（人民幣．下同），時隔兩個月終破萬億元關口，為今年8月28日以來成交新高。不過銀行、地產、能源等佔比較重的板塊呈跌，外資流出，滬綜指全日好淡爭持，只有0.12%的升幅，報3021.55點，科技股比重更高的深市表現強勁，深成指漲1.61%，創業板指飆2.48%。

（資料圖片）

外資早市淨流入5.6億元，不過午後見獲利離場心態，全日淨流出24億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後反覆下跌，惟全日波幅僅55點，介乎7.3136至7.3191之間，收報7.3180，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子。成交亦延續低迷，全日成交99.42億美元。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1781，較上個交易日升1點子，七連升，續創10月13日以來逾兩周新高，與市場預測偏離仍近1400點，上個交易日報7.1782。

今日新聞精選

1. 10月底，人行公開市場操作在連續實施大額資金淨投放後逐步轉為淨回籠。官媒《中國證券報》繼上周五（27日）在頭版文章預計四季度降準的可能性較大，今日頭版文章再引述專家指，人行根據市場形勢變化，靈活開展公開市場操作，支持貨幣市場度過了本月流動性壓力最大的階段。由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，四季度有可能繼續降準。

2. 第十屆北京香山論壇昨起一連三日舉行，中共中央軍委副主席張又俠在今日上午的開幕式發表主旨演講，批評有些國家始終抱著零和思維，搞「拉幫結派」政治，導致單邊主義，又指有國家蓄意製造動盪，干涉別國內政。他強調必須高度警惕冷戰思維捲土重來，共同抵制撕裂世界的錯誤做法。本屆論壇主題是「共同安全 持久和平」。今年也是北京香山論壇時隔四年再次線下舉行。本屆論壇有100多個國家和國際組織，700多名與會代表和觀察員，共1800多人參會。

3. 財政部發布通知，加強對國有商業保險公司的長周期考核，對經營效益類指標的「淨資產收益率」由「當年度指標」調整為「3年周期指標+當年度指標」相結合的考核方式，3年周期指標為「3年周期淨資產收益率（權重為50%）」，當年度指標為「當年淨資產收益率（權重為50%）」。業內人士認為，保險資金是資本市場中長期資金的重要組成部分，對國有商業保險公司實施長周期考核，有助於增強其投資股票、基金等權益類資產的積極性和穩定性，提升其參與資本市場的廣度和深度，推動資本市場的高質量發展。

4. 為引導國有商業保險公司長期穩健經營，財政部發布《關於引導保險資金長期穩健投資 加強國有商業保險公司長周期考核的通知》，將《辦法》中經營效益類指標的「淨資產收益率」由「當年度指標」調整為「3年周期指標+當年度指標」相結合的考核方式，3年周期指標為「3年周期淨資產收益率（權重為50%）」，當年度指標為「當年淨資產收益率（權重為50%）」。

5. 香港高等法院將中國恒大(03333)的清盤呈請聆訊再次押後至12月4日，高院法官陳靜芬稱「這回真的是最後一次押後」。她指如果公司無法達到她所設的標準，即提出具體修訂後的重組方案，法院「很可能」在下次聆訊時頒布清盤令。

6. 財政部數據顯示，9月全國共銷售彩票527.74億元，同比增194.42億元，增長58.3%。財政部表示，主要受杭州亞運會等重大賽事增多、即開型彩票新票上市、新渠道拓展等因素影響，彩票銷量較上年同期增長較快。1-9月累計，全國共銷售彩票4285.35億元，同比增1472.94億元，增長52.4%。與上年同期相比，全國所有省份9月彩票銷量均增長，其中，廣東、江蘇、浙江和山東增加額較多，同比分別增加20.30億元、16.54億元、15.66億元和12.38億元。

7. 在傳聞醞釀兩個月後，廣州市在相關文件中正式提及「房票安置」，成為內地首個明確相關政策的一線城市。廣州市日前審議通過城市更新專項規劃及城中村改造專項規劃，提出「優化成本會計與徵拆標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持管道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率」。之前廣州對城中村改造的補償方式，主要透過回遷房為主，現金補償為輔。若實施「房票安置」，拆遷戶可自行向參與房票安置工作的房企購買商品房，直接用房票結算。

8. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2023年9月，人民幣在全球貿易融資中佔比為5.8%，同比上升1.6個百分點，超過歐元的佔比5.43%，排名上升至第二。不僅如此，人民幣在全球貿易融資的佔比從去年初開始迅速增加，到今年9月，該佔比已經是2022年1月的3倍。但美元的貿易融資佔比依然領先各類貨幣，2023年9月，該比值為84.15%。

撰文：經濟通中國組

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