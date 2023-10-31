恒指仍處下跌趨勢，可否突破17800成關鍵

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

觀望聯儲局本周議息結果，港股期結日在中資金融股拖累下，跌幅最多擴大至逾170點，低見17225點。但收市倒升7點，負面消息已基本反映？重磅金融股滙控(00005)派成績表，第三季列帳基準除稅前利潤77億美元，年升1.39倍，少過市場預期的多賺近1.6倍，至於第三次股息派0.1美金，就符合預期，同時亦計劃回購30億美金股份，預料明年2月公布全年業績前完成回購。業績驚喜不算大？回購對股價刺激力度有限？期內淨利息收益率為1.7厘，按年升19個基點，按季就跌2個基點。淨息差下季按年可繼續擴闊？比亞迪(01211)截至9月底止首三季盈利升1.3倍，單計第三季盈利104億元，按年只增長82％，增長收窄為預期之內？長城汽車(02333)第三季盈利按年增加近42％，不過首三季計就按年跌38％，股價上日（30日）急升7％，皆因盈利能力改善？





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