比亞迪季績符預期獲大行唱好可吼位買，贛鋒盈利暴跌股價急插博唔過

內地電動車龍頭比亞迪(01211)今年第三季純利按年飆82%至104億人民幣，為早前盈喜預期的中間水平，增速不及第二季的145%，雖業績仍符合市場預期，獲大行唱好，但今日(31日)股價仍跌逾3%。另邊廂，製造新能源車相關電池的贛鋒鋰業(01772)跌得更急，贛鋒受累碳酸鋰價格持續下滑，第三季盈利跌98%，僅賺約1.6億人民幣，比日前公布業績的天齊鋰業(09696)表現更差，有大行指其盈利遠低於市場預期，今日股價急插逾一成。

（比亞迪網頁截圖）

比亞迪第三季純利增82% 花旗料每部車淨利續升予目標價602元

比亞迪今年第三季淨利潤104.13億人民幣，按年增長82.16%；營業收入1621.51億人民幣，按年增38.49%。首三季淨利潤213.67億人民幣，按年增1.29倍；營業收入4222.75億人民幣，按年增57.75%，主因受惠新能源汽車銷量增加。

花旗發表研報指，比亞迪第三季純利符合市場預期，而利潤率及每部車之淨利，則貼近市場預測上限。由於2023年第四季出口銷售進一步加速，以及近期推出騰勢、寶、U8品牌後國內收入結構改善，預計比亞迪第四季每部車之淨利按季會進一步升至1.2-1.3萬元人民幣，2024年度每部車淨利更可望挑戰1.4-1.5萬元人民幣，予目標價602元，評級為「買入」。

瑞銀：競爭激烈毛利率仍逾22% 目標價升至360元

瑞銀指，比亞迪第三季淨利潤104億人民幣，符合公司早前預期介乎95億至115億人民幣。首9個月淨利潤累計為214億人民幣，達到市場預期全年280億人民幣的77%。儘管中國電動車領域的競爭日益激烈，集團毛利率仍達到22.1%，較上季升3.4個百分點，按年增3.2個百分點，而淨利潤率則擴大至6.4%，創過去8年新高。預計具有競爭力的產品供應和有利的季節性因素將支持集團在第四季的強勁勢頭，當中第三季推出的高端車型可能會帶來更高的銷售貢獻。隨著出口管道和海外市場擴大，出口量擴張可能是另一個值得留意的關鍵盈利驅動因素。集團仍然是該行最看好的電動車品牌，由於產品組合升級兼現金流更強，因此上調公司2023至25年淨利潤預測13至29%，目標價相應由345元升至360元，維持「買入」評級。



富瑞表示，比亞迪第三季業績符合之前的盈利預告，期內毛利率22.1%，按季升3.4個百分點，主要受惠產能使用率改善、鋰價下跌，以及出口貢獻增加，維持「買入」評級，目標價由263元升至331元，以反映盈利能力較市場預期更佳。而根據渠道調查，由於折扣增加，10月份到比亞迪店舖的客戶人流及新訂單進一步改善，預期第四季銷量繼續增長，每輛車盈利保持在1.1萬元人民幣水平。公司第三季出口量7.1萬輛，按季增加1倍、按年增加3.2倍，出口佔總銷量9%，佔比較上半年的6%提升，相信今年出口量可達20萬輛，明年達40萬輛。



大摩指，比亞迪第三季業績反映每輛汽車利潤1.14萬元人民幣，對供應及經銷商議價時規模效益較強勁，雖可緩和汽車板塊降價壓力，但情況可否持續仍屬未知之數。內地汽車自第三季末大規模減價，或對比亞迪未來6至12個月構成利潤挑戰，但為反映年初至今具韌性的每單位利潤，及額外上游供應商成本節省等抵銷減價壓力，上調公司2023年盈利預測13%，並上調2024、25年盈測分別5%、3%，目標價由249元降至242元，維持「與大市同步」評級。



贛鋒第三季純利跌98% 瑞銀：遠遜預期料投資者反應負面

贛鋒鋰業第三季純利約1.6億人民幣，按年跌98%，營業收入75.4億人民幣，按年跌42.8%。首三季純利60億人民幣，按年跌59.4%，營業收入257億人民幣，按年跌7%。集團表示，本期業績下滑主要受鋰系列產品價格大幅下行影響，同時期初原材料結存成本較高，導致本期產品成本相對偏高。此外，本期購買商品、接受勞務支付的現金和繳納相關稅費增加，也對現金流量淨額產生了負面影響。集團同日公告，子公司贛鋒鋰電擬在南昌市新建經開區投資建設鋰電池生產基地，項目分三期，其中一期建設年產5GWh儲能PACK電池生產基地，計劃投資額不超過20億人民幣。

瑞銀指，贛鋒鋰業第三季經常性溢利1.6億人民幣，按年跌97.9%，按季跌95.4%，遠低於市場預期的10億人民幣，主要因為鋰輝石精礦價格的調整速度，遠慢於鋰化學物價格，差價令人失望，預期投資者對業績反應負面，予目標價46.96元，評級「買入」。

（贛鋒鋰業網頁截圖）



另天齊鋰業日前公布第三季純利約16.5億人民幣，按年跌70.9%，營業收入85.8億人民幣，跌17%。首三季純利81億人民幣，跌49.3%，營業收入334億人民幣，升35.5%。花旗指，鋰輝石每噸價格在9月初跌穿3000美元，現正靠近2000美元，預計價格在供過於求下將維持跌勢，對天齊鋰業盈利添加壓力，目標價由85元下調48%至44元，評級由「買入」降至「中性」。





林嘉麒：比亞迪守穩230元可吼 鋰價恐續跌贛鋒暫不宜沾手

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，比亞迪第三季盈利升幅出現放緩情況，亦與之前盈喜預期最多升1倍有些落差。比亞迪一向盈利增長強勁估值較高，市場期望自然較高。不過，比亞迪第三季毛利率比Tesla更高，而季內面對內地價格競爭等問題，業績不算令人失望，惟股價本已存在一些溢價，今日平開低走，如日內未能重上10天及20天線，短線有機會出現調整，10月低位230元可能是短期支持。近期業績好股份照樣捱沽，有些投資者沽出獲利，亦可能擔心在第三季表現好下，第四季盈利恐會按季下跌。比亞迪除需要一些時間消化業績相對估值情況，也要看最快明日公布的10月整體銷售數據，若數據好令股價收復今日跌幅，弱勢未必那麼快出現。9月內地整體新能源車銷售雖未見有「金九」效應，但「銀十」未必不會出現，始終今年10月假期較長。總之，撇除估值較高，對比亞迪仍有信心，若守穩230元可考慮，第四季甚至明年仍有機會做弱市中的「股王」。

（林嘉麒）

至於贛鋒鋰業，林嘉麒指，其第三季盈利大跌98%，收入亦跌43%，相對頭三季表現極差，頭三季盈利雖有下跌，但下跌幅度沒那麼誇張，中期盈利跌19%，首兩季盈利仍各有20億人民幣，但第三季卻不足2億人民幣。盈利急跌因鋰電池價格反彈完後又再急插，看來庫存問題仍未能解決，大行亦看淡2024及25年整體鋰電價格仍受競爭及產能過剩影響有大劈價情況。贛鋒作為龍頭，毛利率卻在5%以下，反映自去年復常後供應大增，鋰電企業爭做生意盡用產能，令毛利率及價格受壓，除非經濟很好需求大，或經濟差淘汰一些公司，贛鋒及天齊議價能力才會較高，取回市場主導權。此外，在產能過剩下，贛鋒仍興建一些新電池項目，公司第三季現金流出近20億人民幣，在現金不足及市場不景氣下再大規模投資，令市場擔心其前景及財務狀況，相信會成往後大行更新目標價的重要指標。料公司業績最快明年才有起色，現價未完全反映2024年估值，因盈利預測下跌或會較貴，暫不宜沾手，有貨亦宜止蝕。

比亞迪今日跌3.57%收報237.4元，其他新能源車股亦普遍下跌，理想汽車(02015)跌3.4%報133.7元，小鵬(09868)跌2.61%報57.8元，蔚來(09866)跌3.34%報57.9元，零跑(09863)跌15.84%報27.1元。贛鋒鋰業跌12.21%報28.05元，天齊鋰業跌3.76%報42.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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