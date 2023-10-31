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疏解人員在雄安新區買房，可申請北京住房公積金貸款

31/10/2023

　　北京住房公積金管理中心發布意見，11月1日起，隨單位從北京疏解到雄安新區的人員在雄安新區購房時，可以申請北京住房公積金貸款，在申請提取住房公積金時，不受無在京購房提取記錄限制。

 


　　《關於對隨單位從北京疏解到雄安新區人員實施住房公積金支持政策的試行意見》主要從住房公積金的提取和貸款兩方面給予支持措施。


　　在提取方面，疏解人員在雄安新區租房，可向北京住房公積金管理中心申請租房提取。並且提取時將以實際月租金作為每月提取限額，不受月繳存額限制。而按照原有政策，職工申請租住商品住房提取時，應按照月租金和月繳存額較低者提取。

首套住房首付比例不低於20%

　　《意見》對申請住房公積金貸款的首付比例和額度進行了調整。首付比例調整為，首套住房首付比例不低於20%，二套住房首付比例不低於60%。以前，疏解人員在雄安新區購房申請貸款時，購買首套普通、非普通自住房首付款比例分別應不低於35%、40%。購買二套普通、非普通自住房首付款比例應分別不低於60%、80%。與此同時，如果疏解人員的還款能力、繳存情況等均符合北京住房公積金管理中心政策規定，最高貸款額度將由60萬元(人民幣．下同)調整為，首套住房最高貸款額度120萬元，二套住房最高貸款額度60萬元。


　　另外，疏解人員在雄安新區購房也可向北京住房公積金管理中心申請購房提取，且不受無京內購房提取記錄的限制。而按照原有政策，購買京外住房申請提取的人員，申請人及配偶應無在京購房提取記錄方可提取。
　　在住房公積金貸款方面，《意見》首先明確，疏解人員在雄安新區購房時，可以向北京中心申請住房公積金個人住房貸款，並由北京住房公積金管理中心發放貸款。此舉將幫助雄安新區住房管理中心緩解資金壓力，更好發揮疏解非首都功能作用。


　　北京住房公積金管理中心表示，《意見》中未提及的其他貸款政策將按照北京住房公積金管理中心的現行政策執行，如遇政策調整，將按最優惠政策執行。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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