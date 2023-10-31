《神州經脈》官方PMI轉收縮，滬指三千未穩，在岸人幣全月頹勢

10月中國官方製造業PMI重歸萎縮區間，工業板塊急跌，外資快速流出，滬綜指低開低走，逼近三千關，不過午後見金融股托市，房地產板塊先跌後回，滬綜指跌幅收窄，全日（31日）跌0.09%，報3018.77點，三千關力保不失，深成指跌0.65%，創業板指跌0.48%。

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兩市全日成交9183億元（人民幣．下同），跌出萬億關，按日下跌11.5%，陸股通淨流出47.53億元。

外資連續數月急撤出A股，滬綜指更在10月20日失守三千點，月內創下自去年11月以來新低。就在經濟信心低迷之際，中央政府在上周三（25日）罕見祭出重磅經濟刺激措施，增發1萬億元國債並提高相應全國財政赤字，帶動股市在月底連續上升五個交易日，至今日稍跌收官。累計全月滬綜指下跌2.95%，三千關失而復得，但仍未企穩。外資全月循陸股通淨流出447.86億元，較上月多出兩成，但仍遠低於8月的淨流出896.83億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後一度微升至日內高位7.3130，隨後掉頭走低並持續在區間震盪，午後低見7.3191，至尾盤略有回升，收報7.3176，較上個交易日4時30分收盤價升4點子。雖然官方製造業PMI遜於預期，但直接擾動不大，全日波幅僅61點子。總結全月，人民幣即期收跌0.24%，連續三個月錄得頹勢。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1779，較上個交易日升2點子，八連升，續創10月13日以來逾兩周新高，與市場預測偏離仍超1200點，上個交易日報7.1781。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，10月製造業PMI為49.5%，比上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，遜於市場預期的持平上月50.2%，創3個月新低。至於當月非製造業商務活動指數為50.6%，比上月下降1.1個百分點，仍高於臨界點，惟處於10個月低位。統計局高級統計師趙慶河解讀數據，將製造業景氣水平有所回落，歸咎於受中秋、國慶節日休假，節前部分需求提前釋放等因素影響。

2. 據《新華社》報道，國務院原總理李克強的遺體將於11月2日在北京火化。11月2日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

3. 實施近4年、俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報全面取消。海關總署公布，決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

4. 阿里雲今日在2023雲棲大會正式發布通義千問2.0版本，指該版本用的是千億參數的基礎模型，在閱讀理解、邏輯思維、文學創作、通用數學、幻覺抵御等方面的能力都有大幅提升。通義千問App同日上線，支持語音對話等功能。阿里雲同日發布高校計劃「雲工開物」，計劃將為中國所有在校大學生免費提供一台雲服務器，所有高校學生可享受300元免費額度。阿里巴巴集團主席蔡崇信則透露，目前中國80%的科技企業和一半的大模型公司都跑在阿里雲上面，阿里雲希望成為AI時代最開放的雲，幫助各行各行業、特別是中小企業把壓力轉化成為巨大的生產力。

5. 加拿大政府以私隱和安全風險為理由，禁止公職人員在政府發放的流動通訊設備下載安裝中國通訊程式微信。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，中方對此堅決反對，批評加拿大政府在沒有任何真實證據的情況下，打著維護數據安全的幌子，出台針對中國企業的禁令，是典型的泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家企業行為。

6. 萬科今日在內地交易所互動平台上回應投資者提問指，境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格上周起大幅波動。萬科強調，目前各項資金排布和還款安排都在有序進行中，公司已連續14年保持經營性現金流為正，1-9月覆蓋新項目地價支出後仍然保持為正，同時公司會密切關注市場變化，積極加強與債券投資人的溝通，協助投資人更好地了解公司財務與經營情況，引導市場價格回歸合理水平。

7. 據《華爾街日報》報道，美國新出口管制可能迫使英偉達（Nvidia）取消明年數十億美元的對華先進製程晶片訂單，或導致中國科技公司無法獲得關鍵的AI資源。知情人士稱，中國大公司明年訂單額超過50億美元（約390億港元）；包括阿里巴巴、百度、TikTok母公司字節跳動等都已下了明年訂單。中國貿促會新聞發言人張鑫表示，美方新發布的對華半導體出口管制規則，這些措施嚴重違反了市場經濟原則和國際經貿規則，加劇了全球半導體供應鏈撕裂與碎片化風險。

8. 網上流傳「大疆被美國罰款440億元」相關文章，大疆創新高級戰略總監兼對外新聞發言人張曉楠今日表示，這個是自媒體發酵的內容。相關案件在今年4月陪審團的裁決金額是2.79億美元（折合20億元人民幣），案件仍在審理過程中，截至目前並沒有更新的判決信息，所以該網絡傳言是謠言。

撰文：經濟通中國組