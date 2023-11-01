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熊麗萍：恒指維持16800-17500好淡爭持，料11月回升機會大

01/11/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地10月PMI低過市場預期，拖累上日恒指跌293點，惟政策效果陸續浮現，第四季經濟數據可否看好？恒指已經連跌三個月，累計跌幅2966點，惟過往連跌三個月並不常見，11月或者能扭轉頹勢？巴菲特旗下巴郡再度減持比亞迪(01211)，目前持股比例降至不足8％，料減持消息對股價影響輕微？世界銀行警告，中東衝突升級有機會令油價大升，從而影響各國通脹水平，如何判斷目前地緣政治風險？三桶油上季業績均已出爐，中石化(00386)料第四季國內成品油需求增加逾一成，誰是第四季最受惠的油股？年初至今，石油股累計升幅不少，而且能夠保持高息率，投資者可趁低吸納嗎？

 


 

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