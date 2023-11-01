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《專訪》蔡金強：「強幹弱枝」邏輯難以為繼，內房「已死」等出清

01/11/2023

 

　　五年一度的中央金融工作會議周二（31日）閉幕，重點提及「優化中央和地方政府債務結構」、「促進金融與房地產良性循環」等。奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強接受專訪時就指，中央最新拍板增發萬億特別國債，料推高赤字率至3.8%，可見財政發力已到刻不容緩；不過，他自認「毒舌」稱，內房是「死者已矣」，所謂當局「救市」，不過是重點築起三道防火墻，難改唯一的出清結局。
　
中央開「支票簿」創造新需求
　
　　中國2023年「保5」幾無懸念之際，10月官方製造業PMI意外重回收縮，似再令前景蒙上陰霾，印證蔡金強的分析，即在今年GDP保證交數後，當局已轉向力保明年一季度經濟增速，因2024年經濟增長目標無論是定在5%還是4.5%，完成都相當具挑戰性。

 

奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強。


　　今次一萬億特別國債以轉移支付方式劃撥地方，並全部計入中央赤字，加上最新金融工作會議強調「建立防範化解地方債務風險長效機制」，是否早前財政部「自己的孩子自己抱」已改弦更張？他直言，「自己的孩子自己抱」是絕對廢話，從中國的債務結構看，可謂「強幹弱枝」，如同一個家庭中的爸爸很有錢（中央負債相當低），而孩子沒甚麼錢卻要負責幹活（地方承擔GDP增長責任）；此情況如持續，「枝」就肯定會斷。


　　他續分析，中央選擇開出「支票簿」幫地方加槓桿，而非選擇全民派錢，一是自身印錢能力有限，二是看重基建的乘數效應。無論如何，從死守3%赤字紅線到今次突破，來創造新的需求，都是必須之舉。
　
內房300萬億級體量，無得救
　
　　金融工作會議今次重申「構建房地產發展新模式」，時值恒大(03333)清盤呈請聆訊再次押後，昔日內房龍頭萬科股債雙殺。蔡金強就指，很多人都在問房地產到底怎麼救，而他的答案是「無得救」，直言內房「死者已矣」，可以直接埋掉。

 

 

昔日內房龍頭萬科近日股債雙殺，蔡金強直言內房「死者已矣」，惟有等出清。


　　何解？他表示，要論如何救，首先要明白內房是一個甚麼量級的東西。以目前市值250萬億到300萬億人民幣計，一萬億國債、三五萬億國債都只是杯水車薪。對內房而言，唯一的結局就是出清，「你就等它該死的死掉，若干年以後見底反彈。」


　　他續稱，中國2021年、2022年房地產銷售額分別為18萬億、13萬億元，今年可能去到10萬億元，其中商品住宅銷售約8萬億元。也就是銷量如此直線下跌，然後橫盤兩三年形成底部，然後自然才會出清。他慨嘆，大部分看中國房地產的人沒有經歷過周期，須知如日本、美國的房地產周期，短則五年，長則十幾二十年，而香港1997年房價爆破至2004年復甦亦是經歷7年。
　
防三大風險發酵，房價難急跌
　
　　又如何看早前「14號文（國常會《關於規劃建設保障性住房的指導意見》」落地掀新一輪「房改」憧憬，以及恒大重組前景？蔡金強認為，如是今年初成立特別基金對社會上房源進行收儲操作，「碧桂園、旭輝這種都可能未必會有事，而金地、萬科就肯定沒事」，但到了眼下的時點，以300萬億級體量巨無霸下跌的慣性看，「沒有人能夠擋得住」。

 

以300萬億級體量巨無霸下跌的慣性看，「沒有人能夠擋得住」。


　　而中央目前做的，就是在下行時提供一點支撐，防止下行太快，令地產爆破演變成系統性風險、地方債風險、居民消費大幅萎縮風險。從這一點來看，亦是政府不允許房價過快下跌的原因。


　　他續指，對恒大這個負資產7000億的公司而言，「重組」就是一個寂寞，因這種公司沒辦法重組，而是需要很長的時間去消化餘毒。

 

撰文:俞瑾

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