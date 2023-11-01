京東阿里「雙11」銷售報捷股價卻彈唔起，可以點部署？

內地「雙11」購物節昨晚(31日)正式開鑼，兩大電商平台阿里巴巴(09988)及京東(09618)銷售均報捷，其中京東早前已宣布今年「雙11」10月23日晚現貨開賣，取消預售，集團最新公布「雙11」首周近1.5萬個品牌成交額按年增長超5倍，百億補貼頻道開場不到4分鐘成交額破億元(人民幣．下同)。阿里旗下天貓「雙11」亦於昨晚正式開售，蘋果、華為等155品牌瞬間成交破億，又有傳阿里施壓商家「雙11」期間要提供最優惠價格，否則將被剔出活動。兩大電商平台力谷銷售大打「折扣戰」、「補貼戰」，暫時銷售雙雙報捷，惟股價今日(1日)彈唔起，其中京東年初至今已累跌逾五成，不知可否趁低吸納呢？

（京東網頁截圖）

京東：雙11首周近1.5萬品牌成交額增逾5倍 百億補貼日開啟

京東公布最新的雙11數據，指今年「11.11」活動首周，近30個品牌銷售超10億元，近1.5萬個品牌成交額較去年同期增長超5倍，近9000個品牌成交額較去年同期增長超10倍。參與今年京東11.11並實現生意增長的個人及個體戶店舖數量，也按年增長超11倍。



「京東百億補貼日」於昨晚8時開啟，iPhone等大牌手機、茅台、五糧液五折限時補，iPhone 15優惠價更低至2999元。此外，京東採銷直播、超級品牌聯盟等亦將不斷豐富消費者的購物選擇，更有60元額外補貼加碼。京東指，開場不到4分鐘，百億補貼頻道成交額破億元。此外，「11.11」開啟以來，逾1.4億消費者湧入「京東採銷官方直播間」，京東家電家居、3C數位採銷直播間首周成交額較上月同期均實現10倍提升，京東超市首場採銷直播就創造觀看破千萬的紀錄，整場銷售破35萬件、50款商品上線即售光。

天貓：蘋果等155品牌瞬間成交破億 飛豬：成交超百萬元旅遊商家增五成

至於阿里，旗下淘天集團表示，上周二(24日)晚8時開始的「雙11」預售，1300多個品牌在第一個小時的營業額同比增長了逾200% ，近700個品牌成交額同比超過500%。天貓「雙11」於昨晚8時正式開售，蘋果、海爾、美的、華為、斐樂、小米、珀萊雅、林氏家居、耐克、小天鵝等155個品牌開賣成交即破億，Gucci、Burberry、索尼、華碩、松下、惠普、鄂爾多斯、致知等7.19萬個品牌首小時成交額超越去年「雙11」首日全天。



29個直播間開局即破億，14個品牌直播破億，280個店舖直播間成交破千萬。酒水直播持續火爆，4小時同比增長782%。手機數碼家電開賣首小時，4791個品牌成交超去年全天。運動戶外行業首小時328個品牌成交超去年全天，騎行、滑雪、戶外鞋服同比增長達300%。服飾行業1143個品牌首小時成交超去年全天。天貓美妝品牌成交一路飆升，10分鐘，歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛等品牌紛紛破億。家裝家居行業成交一騎絕塵，806個品牌首小時成交超去年全天。潮玩行業成為黑馬，迪士尼瘋狂動物城新品玩偶、sonnyangel冬日夢境系列盲盒等紛紛秒罄。

另外，阿里旗下旅遊服務平台飛豬數據顯示，「雙11」開售第一周，成交額超100萬元的旅遊商家數量同比去年增長近五成，其中三分一都是新商家和時隔3年回歸的商家。在上周二(24日)晚8時開售13分鐘後，飛豬平台活動商品成交額突破10億元，大幅超越去年開售首日全天，酒店、景區、旅行社、郵輪等商家創下的成交額均已大幅超越疫情前「雙11」的單日峰值。





傳阿里施壓淘天商家雙11提供最優惠價 否則被剔出活動

值得一提，《路透》引述三名業內消息人士稱，阿里正在向商家施壓，要求他們在今年的「雙11」期間於天貓或淘寶平台上提供年度最優惠價格，一旦發現他們在任何其他平台有相同或更低定價，相關網店和所有上架產品將被剔出活動。



報道認為，阿里正試圖提高淘寶天貓的銷售額，阻止市場份額下降。近年抖音和拼多多等新興電商平台通過全年銷售低價和折扣商品、直播帶貨等方式，令「雙11」這種大型促銷活動失去光彩，改變了中國電商的格局。消息人士透露的情況表明，阿里正在反擊這些競爭對手。阿里亦已宣布將在今年雙11期間以最低價格提供8000萬件商品。報道引述營銷服務公司Kungfu Data首席執行官Josh Gardner稱，阿里今年正面迎戰，定價上超級激進，有如進入「全網最低價」時期。至於消息人士所述情況有否違反「反競爭」政策，報道引述三名電商顧問表示，阿里的要求似乎不屬反競爭行為，一些競爭對手也對商家做出類似規定。

富瑞：阿里料10億消費者參與雙11 予目標價181元

富瑞上周發表研究報告指，中國市場成長空間及消費需求龐大，阿里管理層預計將有約10億名消費者參與「雙11」，予目標價181元。不過，消費者的行為預計將變得更加複雜。高收入族群重視品牌和新產品，同時也強調消費體驗；低收入消費者仍然對價格敏感，但提高了對大眾市場品牌的意識，並且愈來愈需要娛樂內容。

另高盛下調京東2023至2025年的營收預測，反映隨著宏觀經濟放緩，京東零售銷售增長預計倒退，惟日用百貨商品增長將在2024年回到健康發展趨勢，料按年增長9%。儘管抖音在超市貨品類別的市場佔有率迅速擴大並超過拼多多，但京東基本上保持了市場佔有率第二的位置。以京東目前市值來看，近期回調過後，風險回報偏向上行，將目標價由239元降至205元，但基於用戶滲透率和核心日用商品擴張等因素，預計京東增長未來將趕上同業，維持「買入」評級。

陳樂怡：電商低價競爭犧牲利潤 京東不宜吸納阿里要揸中長線

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，現時高息環境本就對增長股不利，而電商平台爭相以低價競爭，阿里提出「全網最低價」，京東則推出百億補貼，補貼多雖或有助提升銷量，但難免犧牲利潤。而國統局數據顯示內地9月線上零售較8月放緩，京東的消費電子及家電產品銷售更受制內地房市低迷。內地民眾消費意欲審慎，市場本就對「雙11」期望不高，電商平台表現相信只有拼多多較好。京東則要先看能否鞏固市場份額，暫不宜吸納。阿里還有其他業務，且與騰訊(00700)就平台流量合作，現價可分注吸納，但要有耐性中長線持有，相信要待高息環境改變，美國聯儲局立場趨向鴿派甚至開始減息，以及內地消費市道回暖，股價才可望有較佳表現。

阿里今日收市跌0.56%報79.6元，京東跌1.05%報98.75元。其他科技股表現各異，騰訊跌0.76%報287元，美團(03690)跌1.45%報109元，百度(09888)跌1.07%報101.6元，快手(01024)升1.99%報51.35元，小米(01810)升1.43%報14.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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