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【FOCUS】中央監管「所有」金融，強調「忠誠乾淨擔當」

01/11/2023


　　官方製造業PMI重回收縮、月度資金淨流出節節加速、隔夜回購利率火箭式「狂飆」、鮑威爾隨時再大擺12月升息迷魂陣……面對驚濤、暗湧處處，五年一度的中央金融工作會議周二（31日）定調，經濟金融風險隱患「仍然較多」，金融亂象和腐敗問題「屢禁不止」；強調必須堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，未來依法將「所有」金融活動全部納入監管，加速建設金融強國。


七常委全出席，守住不發生系統性風險

　　中國今年GDP「保5」幾無懸念之際，政策取向卻愈來愈似外弛內張，明證之一即是過往五屆的「全國金融工作會議」更名為「中央金融工作會議」，以及中央政治局七常委全數出席（過往五屆僅2002年為全數出席），背後皆因兩個字－－風險。

 

中央政治局七常委全數出席中央金融工作會議。(新華社)


　　昨晚發布的會議公報就指，堅持以防控風險作為金融工作的永恒主題，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。具體而言，風險包括：一，中小型金融機構風險；二，地方債務風險；三，房地產主體及資金風險；四，金融市場運行風險。


　　對此，會議開出藥方顯示，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區；建立防範化解地方債務風險長效機制，優化中央與地方政府債務結構；促進金融與房地產良性循環，因城施策用好房地產政策工具箱，加速保障性住宅等「三大工程」建設；規範金融市場發行與交易行為，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨國傳遞共振。


建金融強國，留意拓寬銀行資本金補充


　　鑒於最高層級的金融工作會議為五年才召開一次，事關今後一段時期的發展方向，適逢股神巴菲特的左膀右臂、99歲的芒格一天前剛剛稱，「未來20年，中國經濟將比幾乎任何其他大型經濟體都有更好的前景」，今次會議提出「加快建設金融強國」、「培養一流投資銀行和投資機構」，未來值得留意有關「拓寬銀行資本金補充管道」、「促進長期資本形成」、「把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微型企業」的細節。

 

會議強調金融隊伍的「純潔性、專業性、戰鬥力」。


　　另可圈可點的是，會議指金融工作具有「政治性、人民性」，強調金融隊伍的「純潔性、專業性、戰鬥力」，要求在金融體系大力弘揚中華優秀傳統文化，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規，鍛造「忠誠乾淨擔當」的高素質專業化金融幹部人才隊伍。


　　可以預見的是，隨著「穿透式監管」深入，中行原黨委書記劉連舸、光大集團原董事長李曉鵬、上交所原副總經理劉逖等，都絕不是最後落馬的金融大咖。

 

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