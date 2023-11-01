《京城近觀》1.8億北京四合院再現，「多爾袞行宮」出售吸睛

在北京，說到哪一種房子最值錢，相信不少人都第一時間想起老北京四合院。1.8億！這聽起來如同天文數字般的房價，打開貝殼、我愛我家等傳統中介App，裏面收錄的北京房源中，除了獨幢別墅，沒有一間報價可與之媲美。最近，一幢「多爾袞行宮四合院掛牌1.8億出售」的消息在社交平台引發輿論熱議，讓北京的「天價」四合院重回大眾視野，一窺神秘的四合院交易。

老北京四合院屬於中國傳統建築，顧名思義，四合院是一個四面都建有房屋的院子，主要格局由正廳、東西廂房、倒座房四大塊組成。相對一般的房產，北京四合院是天價。不過，1.8億絕非北京四合院中的天花板，在中介機構中，有的四合院價格高達10億，1.8億可用「高性價比」來形容。

故宮附近的四合院1.8億出售，掛上「多爾袞行宮」名頭引人注目。（黃燕明攝）

「天價」四合院的主人身份都顯得很神秘

北京四合院距今已有400多年歷史。自元朝定都北京，當時名為「大都」，四合院從那時開始出現。明朝時期，永樂皇帝朱棣遷都北京，全國各地富商紛紛湧入，四合院正式出現，清朝時期，北京四合院發展到達巔峰，能住進去的都是聲名顯赫的達官貴人，據說就連慈禧太后、袁世凱等人都在四合院住過。垂花門、一進院、二進院依次排開，正房與東西廂房內，擺放的是黃花梨木家具、精雕細琢的工藝品，院內種著百年棗樹或玉蘭花樹，樹上掛著鳥籠，樹下是石桌；在四合院奢華院落的背後，講述著不為人知的悠久故事，或與清朝某中堂大人的府邸相鄰，或曾居住過民國總統的私人秘書……

時至今日，擁有一座四合院仍然是頂級富豪的身份象徵。北京四合院被炒至天價，每平米至少十幾萬元人民幣，對於很多普通人而言，辛苦奮鬥一輩子，可能都買不起四合院的一個房間，上百萬或只夠買一個洗手間。

四合院現已閉門謝客，據稱院內房間能看到故宮和角樓。（黃燕明攝）

這些「天價」四合院大都顯得很神秘，沒有人知道四合院的主人身份，甚至是住在隔壁大雜院多年的街坊，也無法準確說出四合院主人的來頭。據坊間傳言，擁有四合院的企業家及明星包括馬雲、許家印、成龍、李連杰等。這些傳言成為胡同大爺日常的談資，但從沒有街坊鄰居見過這些富人在四合院裏的真正模樣。

位於多爾袞故居(普度寺)旁的四合院

被描述為「多爾袞行宮」的在售院落，正是一座富麗堂皇的四合院。事實上，這一號稱「多爾袞行宮」的四合院，掛牌出售時間至少已有三年，但始終未能成交。直到近日，被經紀人冠以「多爾袞行宮」的噱頭對外宣傳，才為大眾所知。根據發帖信息，該房源位於北京二環內東華門東側300米，距南池子大街主路80米，房本面積為637平米，佔地面積為530平米。房子西側、南側沒有遮擋，視野開闊。與故宮博物院午門直線距離500多米，據稱在這座四合院房間內，可看到故宮角樓、東華門等標誌性建築。登上熱搜後，四合院主人因輿論壓力，已撤下出售信息閉門謝客。據經紀人提供的實拍圖片，該院落佔地面積足以停下三輛車。

清朝攝政王多爾袞的故居普度寺就在四合院前。（黃燕明攝）

這座四合院毗鄰清睿親王(多爾袞)府所在的普度寺已被列為全國重點文物保護單位，也是四合院被稱「多爾袞行宮」的由來。不過行宮跟故居有著本質上的區別，行宮即出行住過的地方，住過一次也算行宮，而真正的「故居」--普度寺大殿門口的介紹牌顯示，該處為元太乙神壇和明南城洪慶宮遺址，清初改建為睿親王多爾袞府，多爾袞是努爾哈赤第十四子，皇太極之弟，曾是大清攝政王。乾隆四十一年重修後改名普度寺。

有網友認為，「多爾袞行宮」就是噱頭，吸引眼球的最多是位置而已，內裏早改得面目全非，宅邸裏不會有具文化藝術價值的物件，該搬的早已搬走，四合院實際上就是二環內的一個院子，賣的還是地段與面積。

四合院內已經過翻新重建，頗有農家小院味道。（網上圖片）

北京的四合院最不缺的就是故事，有時間不妨到北京的胡同來一場citywalk，偶遇提著鳥籠出門遛彎兒曬太陽的胡同大爺，操著濃重京味兒的普通話，聊起這些四合院的主人：「這一棟是許家印的，那一棟是馬雲的……」仿佛在談論熟悉而又陌生的鄰居。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明