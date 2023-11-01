田北辰倡檢討區選提名方式，曾國衞：無意改變安排

區議會提名期結束，建制及非建制均有政黨，未能取得足夠三會委員提名入閘。實政圓桌召集人田北辰在立法會質詢環節建議，立法要求三會主席保持中立，不可影響委員提名意欲。政制及內地事務局長曾國衞回應稱，目前提名程序行之有效，無計劃改變。



田北辰促辦「提名人見面會」



原本計劃派5人參選的實政圓桌，最終僅有1人取得足夠提名。田北辰表示，他們拜訪241名三會委員，但有200人無應門，得26人肯聽政綱，原本願意提名的7人中，有3人在知會三會主席後改變意欲，建議政府要舉辦簡介會，讓參選人向提名人講解政綱，形容連提名人見面會都無，「何來選舉」。



曾國衞表示，政府已提供足夠的渠道，讓有意參選的人，接觸及聯絡三會委員爭取提名，包括政黨可申請選民名冊，查閱三會委員的姓名及地址，認為已經提供合理安排。



政府以接地氣手法宣傳區選



曾國衞重申，新區議選舉制度，是令區議會回到基本法的初心，作為非政權的地區組織，為政府提供地區管理質詢服務，亦將愛國者治港原則全面落實。他表示，已經透過各項宣傳，包括接地氣手法，如區選夜繽紛及區選Helloween，針對內地港人，亦用小紅書宣傳，又已經告知選民所屬的新選區。

撰文：經濟通採訪組