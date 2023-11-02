【電車車銷】理想小鵬跑出，汰弱留強下蔚來零跑生存空間有限？

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

新能源車企上日（1日）齊公布10月交付量，比亞迪(01211)續成車銷王無懸念，理想(02015)及小鵬(09868)車銷齊錄倍數式高增長，帶動新能源車股今日（2日）全線向好，當中以交付量亮眼的小鵬及理想升幅跑贏同業，小鵬一度升逾9％至62.95元的半個月高位。截至10時30分，小鵬錄得逾1億元淨主動買入，佔整體成交金額逾31％，佔比顯著；當中以中戶買貨較進取，主動買沽比率高達85：15。林家亨指，個別車企10月交付量佳，不代表行業氣氛好轉。行業汰弱留強氣氛強烈，除龍頭比亞迪外，看好理想及小鵬有力維持井噴式高增長；惟蔚來(09866)銷售仍未錄得盈利，料將進一步被強勢同行拋離。比亞迪身為龍頭新能源車股仍減價促銷，林Sir認為集團盈利基礎穩健，仍有條件以減價爭取市場份額，近期股價受壓僅屬短暫因素，中長線仍有投資價值。

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