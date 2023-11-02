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【FOCUS】聯儲續遊「暫停」花園，放慢QT或成選項

02/11/2023

　　經濟強勁且韌性，衰退預測榜上無名，最看重的核心PCE幾乎是2%目標兩倍，點陣圖顯示年底前利率水平為5.6％……萬事俱備之下，聯儲仍拒祭出加息「東風」，繼9月暫停之後，周四（2日）再度保持5.25%-5.5%按兵不動，繼續在「開會議息、審視數據、謹慎行事」中遊花園。

市場認定本輪加息周期或已結束

　　當聯儲幾乎「複製粘貼」9月的議息聲明，一處細微改動成為今次11月議息的焦點－－在「家庭、企業信用狀況收緊」外，添加「金融狀況收緊」，並成為主席鮑威爾對貨幣政策路徑保持謹慎的擋箭牌。盡管他強調，尚未就12月是否加息做出決定，但聯邦基金利率的領先指標兩年期殖利率，急劇回落至4.95%的近兩個月最低，標指在鮑公記者會時錄得全日高位，都顯示市場認定本輪加息周期或已結束。

 

　繼9月暫停之後，l聯儲11月再度保持基準利率5.25%-5.5%按兵不動。(FED Twitter)

 

　   對此持異議的或許只有摩通執行長戴蒙（Jamie Dimon），他最新表示，由於通脹「黏性」，聯儲仍有可能額外升息　75基點，並警告企業應為此最壞情況做好準備。


　　有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）則持完全相反觀點，認為今次按兵不動是為未來經濟衰退時採取行動「敞開大門」，更指若美國經濟真的如期在明年上半年衰退，聯儲或需在夏初之前將利率降至2.5%。
　　 　 　
本季增長料放緩，巨額發債壓境

　　自7月起不再預測「2024年經濟衰退」的聯儲工作人員，今次續將此排除於可視範圍之內，鮑威爾在記者會亦稱，美國經濟的韌性令人驚訝，勞動力需求仍然非常強勁，消費強大或意味低估了家庭和小企業的資產負債表實力。

 

「老錢」的財力和信用卡債務的膨脹，支撐起消費繁榮可持續仍成疑。(AP)


　　此或要歸功於「老錢」一族，即年長而富有的人群。盡管美國最新30年期抵押貸款高見8%，但一早買房的業主其中五分四的利率都低於5%，近四分一甚至低於3%。另據聯儲上月發布的消費者財務調查，戶主年齡為65-74歲的家庭平均淨資產最高（逾179萬美元），其後依次為75歲以上、55-64歲、45-54歲、35-44歲、35歲以下，換言之，愈年輕的家庭平均淨資產愈低。


　　不過，「老錢」的財力和信用卡債務的膨脹，支撐起消費繁榮可持續仍成疑，亞特蘭大聯儲GDPNow模型最新預測，美國第四季增長僅1.2%，低於上月底2.3%的預測，且較第三季的GDP增長初值4.9%大幅減速。而鑒於美國財政部已獅子大開口預估第四季、明年首季將分別舉債7760億、8160億美元，高舉「longer for higher」大旗的鮑公，隨時先放慢QT腳步以作緩兵之計。

 

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