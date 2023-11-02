【收市短打】儲局按兵不動反彈後再收窄，李澤銘 : 窄幅橫行多時向下突破機會更大（有片）

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

隔晚聯儲局議息，一如預期維持利率不變，局方對進一步收緊政策持開放態度，被視為「鷹式暫停」，但利率期貨顯示，12月加息機會進一步下降，美股三大指數上升，港股隔晚喺ADR及夜期靠穩，今日（2日）隨外圍做好，高開180點後一度升逾300點，成功突破10日線（17184點），但可惜在20日線前缺承接掉頭，收市升幅收窄至128點，收報17230。全日成交額711億元，較上日略增，但以升幅計算仍未能配合升勢，反映市場入市意欲仍不大。李澤銘認為，港股升勢未能持續，高位沽壓逐步顯現，主要原因為港股的流動性問題，加上刺激政策未能扭轉內地經濟疲弱的情況，令市場失望的同時拖累大市表現。他認為，港股在短期內將繼續在16800點至17500點水平徘徊，向下突破機會比較大。板塊方面，李澤銘較為看好新能源車股，近日在上月亮麗的銷售數據刺激下，集體出現反彈。不過價格戰影響仍存，挑選股份要留意以下因素！

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