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麥美娟：明年中舉辦青年發展高峰論壇，就青年關心議題交流

02/11/2023

　　民政及青年事務局局長麥美娟周四（2日）出席「大灣區青年發展論壇2023」表示，香港在一國兩制下，擁有背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，並在國家十四五規劃下確立香港八個重點領域發展中心，包括國際創科中心等，強調青年把握時代機遇，融入國家發展大局，一定大有可為。

 

 

　　麥美娟指出，政府去年12月公布青年發展藍圖，並且民青局推出粵港澳大灣區青年創業資助計劃及粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃，創業資助計劃成功培植了200多個青年創業團隊。

 

　　她表示，行政長官公布新一份施政報告強調政府會持續推動青年發展，積極落實及完善青年藍圖裏160多項措施，並且明年中會舉辦青年發展高峰論壇，作為下一屆青年節的亮點開幕項目，構建跨地域交流平台，希望就青年關心議題交流和互相學習。

 

　　她又提醒，第七屆區議會選舉在12月10日舉行，呼籲大家在選舉日踴躍投票，選出實幹為民的區議員。

 

科技園黃克強：香港需發展創新科技，若不向前走會落後

 

 

　　香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園有超過1400間創新科技企業，約2萬人成員，科研相關職位有過千份，有興趣投入的青年具有機遇。

 

　　他又表示，香港青年人需要學習創新科技，整個世界都受創新科技影響及顛覆，香港需發展創新科技，若不向前走，就會落後，希望青年為自己喜歡的科目學習，為香港創新科技未來出力。

 

　　在「創業跨領域」環節中，Klook營運長暨聯合創辦人王志豪分享，當時公司是由賣wifi蛋和sim卡讓人認識，之後再逐步擴張。他表示，創新和本地化都很重要，科技有助接觸更多的客人，解決地域的界線。他分享創業旅程很漫長，尋找適合的共同創辦人都很重要。

 

　　他又表示，香港有著交通、旅遊、大灣區位置等優勢，集團在深圳都有設立辦公室，香港市場具有優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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