【金融科技周】李家超：去年香港管理近4兆美元資產

行政長官李家超在出席香港金融科技周時致辭表示，香港是世界領先的金融中心之一，也是中國的主要金融中心，香港具有不少優勢，當中包括擁有開放、高度國際化的市場以及資本自由流動等。

（Rex攝）

他指出，香港在金融服務方面有較多優勢及涵蓋更多方面，而香港也是亞洲的資產及財富管理中心，去年，香港管理近4兆美元的資產。其中約三分之二來自香港以外的投資者。

他提及，香港也是全球最大的離岸人民幣業務中心，香港擁有約1兆元人民幣存款，處理全球約75%的離岸人民幣支付，香港也是亞洲綠色及可持續金融的領導者。去年，在香港發行的綠色及可持續債券超過800億美元，而在香港安排的綠色及可持續債券佔約亞洲市場三分一以上。

陳茂波：CDI促成逾8900筆貸款申請及審核

財政司司長陳茂波表示，金融科技是改變和帶來創新的催化劑，讓金融服務更為普及，而香港的虛擬銀行愈來愈受歡迎，部分本港的虛銀正在向東南亞市場擴展其市場，香港亦有4間虛擬保險公司。

他提及，政府正在積極推動新措施來刺激金融科技的發展，並以去年金管局推出的商業數據通（CDI）為例，在一年內，CDI已促成了超過8900筆貸款申請和審核，總體批出信貸金額超過80億元。

許正宇：明年底推出首階段綜合基金平台

財經事務及庫務局局長許正宇表示，明年底會推出首階段綜合基金平台，由港交所(00388)發展及管理。

他指出，政府提出發展全新綜合基金平台，由於增加零售基金市場服務效率，讓更多人進入市場，他亦引述報告指本港可見資產管理規模（AUM）正在增加。他稱，平台有助提升信息交流效率，零售投資者更清晰了解所購買的產品。

對於香港於去年7月進行第二階段的數字人民幣（eCNY）跨境支付技術測試。許正宇指出，下一階段冀南向資金可以本地金融系統，如經八達通及銀行系統使用數字人民幣幣（eCNY）。至於虛擬資產及Web 3.0發展，接下來主題為如何連接主流經濟財富管理市場，或零售支付層面。他又提到，多次被問及JPEX事件會否影響相關方面發展，他重申事件明顯沒有影響。

撰文：經濟通採訪組

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